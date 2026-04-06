Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

►Por qué se pierde la ciudadanía USA: Ver detalles = https://actualidadneoyorkina.com/?p=9645

►Día del Periodista Dominicano: Gracias a los dominicanos que enviaron mensajes de aliento y reconocieron los esfuerzos de los periodistas en NY para mantener informados a nuestros connacionales en la urbe, RD y el resto del mundo. Ver = https://actualidadneoyorkina.com/?p=9673 Entre quienes expresaron sus felicitaciones se encuentran el congresista Adriano Espaillat (D-13), el asambleísta George Álvarez (D-78), la líder comunitaria Elida Almonte, el abogado criminalista Andrés Aranda, y Radhames Rodríguez, presidente de la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA). También el empresario y líder comunitario Roberto Rojas, la directora del Hospital Lincoln, Cristina Contreras. Asimismo, el locutor Francis Méndez, el presidente del Consorcio High Class, Antonio “Tuly” Cabrera, el directivo del movimiento político-social RESO, Luis Mayobanex Rodríguez, y el coordinador del “Proyecto 300 con Leonel”, Geraldo Rosario. Además, la dirección ejecutiva de Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis) ha hecho suya la proclama del entonces cónsul dominicano en NY, Eligio Jáquez (abril 2021): “Los hombres públicos a veces quisiéramos solo oír cosas buenas, pero si la prensa actuara así, incumpliría su responsabilidad”. “Los periodistas tienen el deber sagrado de llevar la información para que el pueblo forje su opinión”. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=4eKfjJOKgCQ

►Ya arrancó PRM-NY: Dirigentes del PRM-NY ya arrancaron con sus aspiraciones para dirigir la seccional en NY. Aspiran a la presidencia: Javier Fuentes, John Sánchez, Altagracia Soldevilla, Aris Guevara, Julin Mateo, Domingo Peña, Arsenio Devares, Luis E. Ducasse y Tony María. A la secretaría general: Bernardo Brito González, Ramón Nicasio, Vidal Sosa, Isaura Nivar, José Miguel Sosa, Julio Feliz y Bienvenido Santana. Se habla de elegir la nueva seccional por consenso y no por convención. Ese dilema ha sido siempre, y todo termina como la “fiesta de los monos a rabazos limpios”. ¡Bueeeno! Nos informa una fuente a lo interno del partido que Yulin Mateo, actual presidente de la seccional y recién nombrado cónsul en Saint John, Antigua y Barbuda, distante a 2,888 kilómetros de NYC, aspira a reelegirse, bajo la condición de que, si gana, conducirá el partido por correos electrónicos, Zoom y llamadas telefónicas, porque todo es virtual ahora. ¡Uff! Diiicen que los estatutos del partido establecen que quienes ocupen posiciones dirigenciales y aspiren en un proceso deben renunciar. ¡Ay!

►Ojo con eso: Dirigentes del PRM-NY, no queriendo identificarse, sostienen que Neftalí Fuertes, ex presidente de la seccional y director de campaña de Carolina Mejía en NY, es el titular de la Secretaría de las Comunidades Dominicanas en el Exterior del partido. Se mantiene muy activo en la coordinación con la Comisión de Consenso de la circunscripción 1-USA, que viene desde RD a establecerlo, pero lo traen debajo de la manga para favorecer en las diferentes seccionales a los seguidores de Carolina, diiicen. Para evitar un problema mayor, se distribuirán los cargos de acuerdo a los grupos. Veamos: Luis Emilio Ducasse como presidente, por ser el menos conflictivo; Altagracia Soldevilla, seguidora de Yulin Mateo, como primera vicepresidenta; Isaura Nivar, actual vicecónsul y esposa de Fuertes, como secretaria general. Así no se contemplan mayores protestas, porque estarían representadas las tendencias. Además, el resto de los aspirantes mantiene posiciones gubernamentales que les impedirían hacer protestas desproporcionadas, porque los “chapean”, diiicen.

►David Collado: Entre los aspirantes a la presidencia de la república para 2028 por el PRM (Guido Gómez Mazara, Tony Peña Guaba, Eduardo «Yayo» Sanz Lovatón, Carolina Mejía, Wellington Arnaud y Raquel Peña), el que mayor posibilidad de arrasar con todo en la circunscripción 1-USA (NY, NJ, Pensilvania, Connecticut, Maryland, Delaware, Ohio, Massachusetts, Washington-DC, California, Providence, Montreal y Toronto) es David Collado, diiicen. ¿Por qué? Porque su equipo político acaba de arrancar. ¡Uff! Expone que su candidato lidera las preferencias internas y externas. Su perfil de gestor eficiente desde el Ministerio de Turismo, sumado a su capital político acumulado como exalcalde del DN, lo posiciona como el candidato a vencer. Estamos consolidando una amplia y fuerte estructura partidaria en la circunscripción 1-USA, dicen los colladistas. ¡Bueeeno!

Roberto Rojas

►Roberto Rojas estará al frente: Estará al frente del proyecto de Collado en la circunscripción 1-USA, un dirigente que inspira respeto y confianza en todas las seccionales, entre empresarios, profesionales, comerciantes y ciudadanos comunes, por tener un liderazgo comunitario demoledor desde hace muuuchos años, diiicen. Es guía de múltiples organizaciones, en contacto “a diario” con entidades comunitarias, con decenas de padres de familia y votantes, a quienes, desde hace muuuchos años, apoya y respalda en varias direcciones para desarrollar sus actividade$ en sus comunidade$. A Rojas lo identifican como el filántropo dentro de la comunidad quisqueyana, por los auxilios que presta y ha prestado a sus connacionales, tanto en EUA como en RD. Diiicen que el equipo político de Collado (colegiado en NY), entre ellos el secretario general del partido, John Sánchez, cantan a unísono: “El que venga atrás, que arree” = https://www.youtube.com/watch?v=IPO84dFct1c&list=RDIPO84dFct1c&start_radio=1 ¡Ay, ay, ay!

►¿Gran Parada en El Bronx politizada?: Los dominicanos en El Bronx no se explican por qué el presidente de la “Gran Parada Dominicana en El Bronx”, Felipe Febles, viene a politizar el evento, con claras señales de beneficiar al partido de gobierno. Ha impuesto al presidente del PRM-NY, Yulin Mateo (por la encomiable labor que viene realizando el político dominicano). ¡Uff! Yulin será padrino especial de la 37.ª edición del evento, que se celebrará el próximo domingo 26 de julio. Dicen que a Febles no le interesa nada la Fuerza del Pueblo (FP), ni el PLD, ni el PRD, ni otros partidos políticos y por eso no lo “reviste” con la misma condición, como debería ser, a todos con igualdad. ¡Bueeeno!

►¿PLD-NY sin local?: Nos escriben compañeros del PLD-NY. Ni quito ni pongo: “Nuestro partido se encuentra aletargado (en estado de adormecimiento, somnolencia, por una profunda falta de energía) porque no se deja sentir ante la opinión pública sobre acontecimientos que afectan a la comunidad dominicana en NY; no se dejan sentir como partido de oposición, diiicen. Asimismo, se encuentran los de la FP y otros de la oposición que parecen estar anestesiados. ¡Huumm! Continúan diciendo los “compañeros peledeístas” que la entidad ni local abierto tiene en una plaza como es NY, que en las elecciones 2024 se empadronaron 239,271. En El Bronx 118,555; Manhattan 59,132; Brooklyn 31,837; Queens 28,378; y Staten Island 1,369. En todo el estado la inscripción total fue de 273,523 quisqueyanos. Diiicen que su partido en NY “está como los pájaros sin nido”, la falta de un lugar seguro. Tenemos décadas en el PLD, dicen, y no se identifican porque les traería problemas a lo interno de su organización, pero lo hacen porque les duele su partido. ¡Bueeeno! Los “peledeces” piensan alquilar uno próximamente en el Alto Manhattan, pero hay una “resbaladera” entre los altos dirigentes, a los cuales les fue muy bien en sus gobiernos pasados, diiicen.

►Guillermo Linares se retira: Dominicano oriundo de Cabrera, llegó a Nueva York en 1966, a los 14 años. Fue taxista y luego profesor de escuela pública. Obtuvo títulos de pregrado y posgrado en City College y un diploma profesional en administración y supervisión de la Universidad de Fordham. También obtuvo un doctorado en educación en Teachers College, en la Universidad de Columbia. En 1991, se convirtió en el primer dominicano elegido para un cargo público en NY. Fue miembro de la Comisión Asesora Presidencial sobre Excelencia Educativa para Hispanoamericanos, cuando el presidente Bill Clinton lo nombró presidente de la comisión en 1999. Posteriormente, fue nombrado comisionado de Asuntos de Inmigrantes de NY en 2004. En 2010 fue elegido asambleísta estatal por el distrito 72 (Alto Manhattan). En 2017, fue nombrado por Andrew Cuomo, quien era gobernador en ese entonces, como comisionado de la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York, hasta la semana pasada, cuando se retiró. En el Alto Manhattan lo esperan para cantarle = https://www.youtube.com/watch?v=AYM4NTo5kgw&list=RDAYM4NTo5kgw&start_radio=1

►Embajada EUA en RD: Por considerarlo de interés = Informe-Anual-sobre-Trata-de-Personas-2025-RD de Embajada EUA en RD = https://do.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/117/2025/09/Informe-Anual-sobre-Trata-de-Personas-2025-RD.pdf

►Un valor dominicano en NY: Karolin Abreu García, hija de una prestante familia de S.F.M. (Juan Ant. Abreu y la doctora Iluminada García Bello). Desde muy joven, llegó a NYC. Graduada en El Bronx Community, luego en John Jay College of Criminal Justice, en NYC. Desde temprana edad, mostró una marcada vocación de servicio y compromiso con su comunidad, valores que posteriormente guiaron su carrera hacia el NYPD. Actualmente trabaja en la División de Calidad de Vida, en el precinto 44, ubicado en la calle 169 con la avenida Jerome, en El Bronx. Recientemente, fue reconocida por el NYPD, en el marco del Mes de la Historia de la Mujer, destacando su trayectoria, liderazgo y compromiso con el servicio público. Asimismo, se destaca su desempeño en distintas unidades policiales en NYC, donde se ha consolidado como un referente en el fortalecimiento de la relación entre la policía y la comunidad, enarbolando con orgullo la bandera tricolor. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Karolin, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Para protegerse del robo de identidad, el gobierno federal ofrece herramientas para reportar casos y crear un plan de recuperación. También puede colocar alertas de fraude en su crédito y monitorear su información personal. Actuar rápido es clave para recuperar el control de su identidad. Más información = https://www.identitytheft.gov/

► Cultura General: El 3 de abril de 1805 se produjo uno de los eventos más horribles y conmovedores de la historia dominicana, el más grande genocidio de América: los haitianos, liderados por Dessalines, asesinaron a miles de personas solo porque no eran de su raza, en lo que la historia registra como el “Degüello de Moca”. Las tropas de Haití iban de retirada después del fracasado intento de tomar Santo Domingo. Entraron a Moca en la mañana y convocaron a una población ya en estado de pánico a concentrarse en la iglesia del pueblo. “Todos obedecieron, creyendo que se iba a proclamar algún indulto o gracia a favor de ellos, y el indulto fue degollarlos (hombres, mujeres, niños y envejecientes.

►Salud: La Sociedad Americana contra el Cáncer (ACS) estima que, en 2026, aproximadamente 108,860 pacientes serán diagnosticados con cáncer de colon y recto en USA. Está aumentando en personas menores de 50 años y ahora es la principal causa de muerte relacionada con el cáncer en este grupo de edad. Se estima que más de 50,000 personas mueren anualmente en EE. UU. a causa del mismo, y más de 1 millón a nivel global. Para 2026, se proyectan 55,230 muertes en EUA Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan chequeos regulares con su médico.

►Cita: “Da siempre lo mejor de ti mismo”. “Lo que plantas ahora se cosechará más tarde”. Augustine -Og- Mandino, escritor estadounidense; se han vendido alrededor de 50 millones sus libros, traducidos a varios idiomas.​

►Dólar y Euro hasta este domingo 5: Compra del dólar 59.28 y venta 61.63; Compra euro 67.44 y venta 72.43

►Combustibles: Del 03 al 10 de abril: Gasolina Premium $305.10. Regular $287.50. Gasoil Optimo $257.10. Regular $239.80.

►Cilindros de 100 libras: A $3,429.95. De 50 libras a $1,714.98. De 25 libras a $857.49. De 15 libras a $514.49. Gas licuado a $137.20 y Gas natural a $43.97.