Por Ramón Mercedes

►A Las Madres: Al celebrarse este domingo en RD el “Día de Las Madres”, Entérate NY desea a todas ellas felicidades, salud y muchas bendiciones siempre.

►¿No hay delincuencia en RD?: El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez (Chú), manifestó la semana pasada que los hechos violentos en barrios de RD son “aislados”Ver: https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2023/05/25/chu-dice-son-casos-aislados-delincuencia-en-los-barrios/2325645 ¡Uff!

Parece que copió del empleado del consulado en NY, Elías Corporán, quien en vez de alertar la comunidad que cuando vayan a su país cuidarse de la delincuencia rampante e indetenible, él afirma que en RD no hay inseguridad sino pequeños raterismos = http://www.revista110.online/corporan-afirma-en-rd-no-hay-inseguridad-sino-pequenos-raterismos-revelando-camina-solo-por-calles-y-barrios/

Visitó periódicos y TV alegando lo mismo. Miren lo que sostuvo, sin importarle que sus conciudadanos sean sorprendidos “asando batatas” por parte de “ladrones” y “asaltantes”.Vean lo planteado por Corporán: http://www.revista110.online/corporan-afirma-en-rd-no-hay-inseguridad-sino-pequenos-raterismos-revelando-camina-solo-por-calles-y-barrios/ Hay que orientar y no desorientar por un empleíto, vociferó un ciudadano en el Alto Manhattan.

Delincuencia la de nunca acabar en barrios Gran Santo Domingo = https://elnacional.com.do/delincuencia-es-la-de-nunca-acabar-en-barrios-del-gran-santo-domingo/

Asaltan paciente interna en una clínica DN = https://elnacional.com.do/asaltan-paciente-interna-en-una-clinica-de-la-capital/

Policías son recibidos a tiros al frustrar robo en Quisqueya, SPM = https://elpregonerord.com/policia-son-recibidos-a-tiros-al-fustrar-un-robo-en-quisqueya-spm/

Asesinan a 3 personas en Moca = https://proceso.com.do/2023/05/22/encapuchados-motorizados-asesinan-a-tres-personas-en-moca/

Un opinólogo en el Alto Manhattan vociferó “Mocadebe ser ejemplo”. Si los funcionarios, legisladores y el Gobierno no lo abandonaran a su suerte, en vez de crear fuentes de trabajo, más escuelas, clubes, etc. no sucediera lo que sucedió. La solución, para salir de paso, no es clamar por más policías, ni más cuarteles, es resolverle a la población. ¡Bueeeno!

►JCE rechaza 46 partidos en formación: De las 104 organizaciones políticas que buscan ser reconocidas por la JCE, 46 ya han sido rechazadas. Ver: = https://elpregonerord.com/jce-rechaza-reconocimiento-de-46-partidos-en-formacion/ Solo han reconocido 4 = Partido Esperanza Democrática (PED) liderado por Ramfis Trujillo; Partido Primero la Gente (PPG) por Casimiro Ant. Marte y Francisco Rosado; Movimiento Humanista Independiente (MHI) por Rafael Santiago Guzmán Bonilla, y el Partido Camino Nuevo (PCN) por Eglenin Morrison Amador. Partidos con nombres parecidos: Movimiento Político Comunitario Destino 2000 registrado el 25/10/2022 por José Antonio Carbonell y Juan Alberto Mercado. Ambos han hecho vida política en NYC. De igual forma, el Movimiento Político Comunitario 2000 aparece registrado por José Antonio Carbonell en fecha 08/02/2023. ¡Anjá!

►Cierran oficinas públicas NY para almorzar: Han llegado varias quejas a Entérate NY porque en el consulado dominicano cierran al mediodía para almorzar 4 departamentos a donde acuden decenas de dominicanos en busca de algunos de los documentos que expiden allí, y en muchos casos van tras pedir un permiso donde trabajan para buscarlo. ¡Uff! Pero tremenda sorpresa los que van al mediodía, porque los empleados consulares cierran totalmente para comer y reposar, contrario a como lo hacen los demás departamentos, que se van turnando para dirigirse al comedor adyacente en la cocina y los mismos siguen funcionando normalmente. Pero en los departamentos de Comunidad, Cartas de Ruta, Apostillamiento y Traducciones “closet” por cerca de 1 hora y la gente esperando que reabran. Las “bembitas”, “maldiciones”, “el refunfuño” y “quejas” no se hacen esperar, algunas de ellas dirigidas al presidente Luis Abinader, al propio cónsul Eligio Jáquez, al Gobierno y hasta al PRM. Una dama, pidiendo reserva de su identidad, informó que al parecer el cónsul no sabe de esa arbitrariedad. ¡Huumm! Un ciudadano en el Alto Manhattan aseguró que, al leer esta información en el consulado, la respuesta será “que es un chisme” para obviar su irresponsabilidad. Pero otro le contestó: “El lema de la columna es “Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”, y el ejercicio del periodismo objetivo y veraz fortalece la democracia, en el marco de garantías a la libertad de prensa, vociferó otro. ¡Ay, ay, ay!

►Confesiones: Fuimos a cubrir el acto que el cónsul RD-NY, Eligio Jáquez, celebró para 100 dominicanas la semana pasada por el “Día de las Madres”. Ver: https://costaverdedr.com/consulado-rd-ny-celebra-el-dia-de-las-madres-a-100-dominicanas/ Hicimos un aparte a solicitud de él y platicamos de varias cosas, porque es un visionario y analista de profundidad en los temas a tratar (político, sociales y sobre la comunidad quisqueyana en la Gran Manzana). Pero me llamó la atención la sutil “queja-reprimenda” que me hizo al confesarme que me invitó pasar por su despacho en diciembre pasado, invitación hecha a través de dos personeros, (C y R), quienes falsamente le expresaron que nosotros fuimos tajantes en decir “no voy para allá” ¡Uff! Acto seguido le dije que no las recibí, reiterándoselo 1 y 2 veces, ante su mirada profunda y penetrante, “no las recibí Eligio, por mis hijos”. Ahí quedó todo. Confieso que si las hubiese recibido voy con mucho gusto. Pero si es el gusto de esos personajes es promover, alimentar e incentivar nuestro distanciamiento, no solo con Eligio, hombre de trato fino y versado que inspira una conversación, que continúen con otros, y en vez de mil kilómetros de distancia que lo hagan para dos mil. Un ciudadano en el Alto Manhattan cantó = https://www.youtube.com/watch?v=7ZJOvFTAC2k

►¡Ay! Lo dijo Leonel y Geraldo también: La dirección del movimiento político “300 con Leonel” nos envía un documento y video dando fe y testimonio que el local inaugurado la semana pasada por Leonel Fernández en la calle Luis Reyes Acosta, No. 289, en el sector Villa María, DN, fue todo un éxito y su directiva está compuesta en un 85% por profesionales en las distintas ramas del saber. Entre otras cosas “El León” proclamó: “Cuando llegué al local vi los rostros de Geraldo, Lenny, Ramón Tallaj, Minorkys, y en seguida pensé estoy entre El Bronx y Manhattan, porque cuando llego a NY son los rostros que normalmente me esperan cuando estoy de visita por EUA. Este equipo nos espera con mucha efusividad y siempre están organizado distintos eventos sumando los compatriotas en el exterior para ser parte del proyecto la FP. Ahora están aquí (RD) innovando políticamente porque es la primera vez en la historia de la política dominicana que vienen desde la diáspora a inaugurar locales en la RD. Estamos haciendo historia en RD, reiteró, y es una innovación porque a los vecinos del barrio se le pidió autorización para pintar sus hogares de verde. Por su parte, Rosario, expresó: “Hay que cambiar el enemigo del pueblo (PRM)” por “el amigo del pueblo (FP). Unos opinólogos atinaron decir ¡Ay! Lo dijo Leonel y Geraldo también”. Ver: https://www.facebook.com/watch/?v=802849261021534&extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=YCRy0i&ref=sharing

►Mucha precaución: En 875 días transcurridos desde el 1 de enero 2021 hasta este jueves 25, en EUA han fallecido por balas 106 mil 397 personas y 92,990 heridas, muchas de ellas quedando en estado de gravedad. Esto es unas 115 personas mueren por días. Por homicidios fueron 48,629 y por suicidio 57,750. Las estadísticas aparecen en la organización “Archivo de Violencia Armada” (GVA), con sede en Washington DC, cuya misión es documentar los incidentes de violencia armada en el territorio estadounidense.

►El que opina complica: Observadores políticos dominicanos en NY debatieron que en el PLD hay un lío y no es de ropa. Dirigentes peledeístas en la urbe están calladitos, algunos alegan “el que opina complica”. Veamos: La renuncia de Javier García, como jefe de campaña del candidato presidencial, Abel Martínez, es un duro golpe = https://elnuevodiario.com.do/renuncia-de-francisco-javier-es-un-duro-golpe-a-la-candidatura-de-abel-martinez-aflora-crisis-en-pld/

A los dos días, el secretario general, Charlie Mariotti, remata con un tiro de gracia. En las encuestas la gente quiere al PLD, pero no Abel = https://proceso.com.do/2023/05/26/charlie-mariotti-admite-que-en-las-encuestas-la-gente-quiere-al-pld-pero-no-abel-martinez/

Los sabiólogos y opinólogos comentan las razones de la renuncia. Diiicen que el propio Abel, Gonzalo Castillo y Andrés Navarro se reúnen en la casa de “El Penco” en la capital, delineando cosas muy diferentes a las del experimentado y veterano Javier García, quien se enteraba por terceros. Ver: https://www.youtube.com/shorts/pTKKgcUcQ6E

Danilo por salud y prescripción médica no coordinará la campaña = https://elnuevodiario.com.do/danilo-aclara-que-por-salud-y-prescripcion-medica-no-coordinara-campana-del-pld/

Abel lamenta renuncia JG; valora su experiencia = https://elnacional.com.do/abel-martinez-lamenta-renuncia-de-francisco-javier-garcia-valora-su-experiencia/

Han transcurrido varios días de la renuncia y todavía no hay un sustituto. Algo huele mar en Dinamarca. Diiicen que cuando JG fue designado en la posición tomó las calles y organizó asambleas en todo el país y en las mismas los dirigentes le decían que él debería ser el candidato presidencial. Situación que puso “chivo” al candidato y designó a Navarro como coordinador de planificación y jefe de Gabinete de su campaña, para echar a un lado la estrategia de JG. Frente al local del PLD-NY cantan a coro = https://www.youtube.com/watch?v=ifS99okCSzo

►Lectura obligada: 2.8 millones dominicanos viven en pobreza monetaria = https://www.elcaribe.com.do/panorama/dinero/son-2-8-millones-los-dominicanos-que-viven-en-pobreza-monetaria/

Los más pobres pasan el día con hasta 114 pesos = https://eldia.com.do/los-mas-pobres-pasan-el-dia-con-hasta-114-pesos/

Legisladores recibirán hasta RD$950 mil https://www.youtube.com/watch?v=ORYASP3r6KM

Vice del PLD no descarta alianza con FP; ha habido acercamiento = https://elnuevodiario.com.do/vice-del-pld-no-descarta-alianza-con-la-fp-revela-ha-habido-acercamiento/

Leonel dice hay conversaciones “informales” entre PLD y FP en provincias = https://listindiario.com/la-republica/politica/20230524/fernandez-dice-hay-conversaciones-informales-miembros-fp-pld-provincias_755130.html#

Abel revela no hay alianza con FP ‘ni municipal ni Presidencial’ = https://elpregonerord.com/abel-martinez-revela-no-hay-alianza-con-la-fuerza-del-pueblo-ni-municipal-ni-presidencial/

Carta a una hija que levo anclas = https://almomento.net/carta-a-una-hija-que-levo-anclas/Ley alquileres RD plantea desalojo por incumplir = https://eldia.com.do/ley-alquileres-plantea-desalojo-por-incumplir/

►Un valor dominicano en NY: La esbelta joven dominicana Rosanna Medrano, fiel colaboradora de la “Fundación Niños de Jesús”, ubicada en NYC, que envía diferentes donaciones para menores hacia la RD, entre otras cosas, comida, ropa y medicina, se dedica a colaborar con ahínco y amor en la entidad para beneficiar a los infantes de su país. Se declara fiel devota del catolicismo, asistiendo los domingos a la Iglesia. Además, labora como encargada del Departamento de Aduanas de la RD en el consulado dominicano-NY, prestando asesoría a sus connacionales que buscan informaciones precisas para enviar a RD mudanzas, vehículos o cualquier otra cosa de manera legal. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Rosanna, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: El 30 de octubre de 1961, la Unión Soviética hizo una prueba de la mayor arma nuclear jamás creada. La “Bomba del Zar”, fue 10 veces más potente que la suma de todas las municiones usadas en la Segunda Guerra Mundial. EUA ya había probado la primera bomba de hidrógeno del planeta, llamada “Mike”, en 1952 y su mayor bomba nuclear, “Castle Bravo”, en 1954. La Unión Soviética trabajaba además para desarrollar una bomba de hidrógeno y logró detonar en 1955. Creó una bola de fuego de unos 8 km. de ancho y el resplandor se vio a unos mil km. La onda de choque generada después de la explosión dio la vuelta tres veces al planeta. Generó alrededor de 57.000 kilotones de energía, y las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki en Japón generaron 15 y 21 kilotones. La mayor bomba nuclear ensayada por USA fue de 15.000 kilotones.

►Servicio comunitario: El cáncer en RD:Esta información del doctor Cruz Jiminián aparece en las redes. Debe servir para que nuestros lectores informen a familiares, amigos y relaciones sobre la costo$a medicina “Fluorouracial” para combatir cánceres de mama, colon, recto, estómago y páncreas, entre otros. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=Lp0NPA8s4WI Jiminián entrega el mismo con y sin $$$ a las personas necesitadas que estén sufriendo algún de cáncer. Su clínica está ubicada en el 115-129 de la avenida Ortega y Gasset, en la capital dominicana, abierta 24-7. Si deseas mayor información puedes comunicarse en el teléfono 809-566-2271, [email protected], www.clinicacruzjiminian.com

►Dólar y euro hasta este domingo 28: Compra del dólar 54.11 y venta 55.24; Compra euro 57.39 y venta 60.82

►Combustibles: Del 27 al 2 de junio: Gasolina Premium a $291.60 y Regular a $273.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $137.60 y el Gas Natural $38.97.

