Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Por Ramón Mercedes

► No hubo consenso PRM-NY: Este domingo venció el plazo para elegir por consenso las direcciones de las seccionales del PRM en el exterior. En NY no se logró dicho consenso. Hay seis candidatos que se consideran los principales aspirantes a la presidencia de la seccional: Domingo Peña Vásquez, Luis Emilio Ducasse, Arsenio Miguel Deváres, John Sánchez, Aris Guevara y Julio César Mateo (Yulín). Este último es cónsul en Saint John, Antigua y Barbuda, a 2,865 km de NY. Actualmente es el presidente de la seccional y busca la reelección con el argumento de: “Si gano, dirigiré el partido por Zoom, WhatsApp, llamadas telefónicas, correos electrónicos, y de vez en cuando venir a NY”. ¡Uff! Ahora, el presidente de la subcomisión, Neftalí Fuerte, quien es secretario del partido en el exterior, rendirá un informe a la Comisión Nacional de Consensos (CNC) en RD, presidida por Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia. En RD se decidirá el método de elección del presidente y del secretario(a) general. A partir de esta semana, algunos empiezan a viajar a RD a buscar “padrinos al granel” que los respalden ante Bautista, diciéndole “¡YO soy el mejor, por esto, aquello y lo otro!”. Pero ninguno presentó a debate público un programa a desarrollar dentro del partido y la comunidad para convencer a la gente de votar por el PRM en 2028, diiicen. Todo lo que dijeron lo tenían apuntado en un papelito, diiicen, y cuando hablaban, lo leían de memoria o lo repetían en programas de TV. Dicen que Fuerte no saldrá del Palacio, porque su esposa, la vicecónsul Isaura Nivar, es candidata a la secretaría general, con Ducasse como presidente. Diiicen que hizo una jugada que no le salió. ¿Seguirás con artimañas?, preguntan en la base. ¡Bueeeno!

►Agradecen al Senado-RD: Múltiples dominicanos (profesionales, empresarios, periodistas, comerciantes, activistas comunitarios y ciudadanos comunes) en NYC agradecen al Senado de la RD, controlado por el PRM, por haber mantenido vivo durante años y aprobado la semana pasada el proyecto de ley que crea el “Sistema Nacional de Alertas” (ALERTARD).

Ver = https://noticiassin.com/pais/congreso-nacional/2026/04/30/senado-aprueba-ley-alertard-para-busqueda-de-desaparecidos-1989109/ Este proyecto, originado por el entonces senador del PLD (2020-2024) Iván Lorenzo, fue sometido en febrero de 2021. Ver video = https://www.youtube.com/watch?v=dNCtC_SuuxI Él lo presentó con claridad y ejemplos concretos, e insistió nuevamente en noviembre de 2022, diciendo: «Ha perimido en dos oportunidades; apelo al buen juicio de los senadores, así como a la sensibilidad humana de todos los sectores de la vida nacional, para que sea aprobado». Ver = https://hoy.com.do/el-pais/senador-pide-aprobar-iniciativa-que-crea-alerta-para-desaparecidos_930609.html En julio de 2023 “Esperan en NY que se aprobara el proyecto ALERTARD”. Ver = https://www.elcaribe.com.do/panorama/internacionales/esperan-en-ny-aprueben-proyecto-crea-el-sistema-de-alerta-rapida-para-desapariciones-en-rd/ En septiembre de 2025 “Dominicanos en NY valoraron la creación de ALERTARD y reconocieron las iniciativas del exsenador Lorenzo”. Ver = https://primermomento.com/?p=451558 Diiicen en el Alto Manhattan que, si se hubiese aprobado el proyecto (en febrero de 2021), no tendríamos hoy miles de quisqueyanos desaparecidos. «Per saecula saeculorum» = “Por los siglos de los siglos”.

►JCE abrirá locales en el exterior: A partir del próximo día 20, la JCE abrirá locales en las sedes consulares de varios países para que los dominicanos puedan obtener y renovar la nueva Cédula de Identidad y Electoral. Los connacionales podrán hacer su cita a través del portal https://nuevacedula.jce.gob.do/ y luego asistir, sin importar el mes de su cumpleaños, para adquirir el documento. Los centros de cedulación en el exterior estarán ubicados en las sedes consulares de la RD en EE. UU.: En NYC y Long Island, Nueva Jersey, Filadelfia y Allentown (Pensilvania), Boston (Massachusetts), Washington D.C., Los Ángeles (California), Miami, Houston (Texas) y Chicago (Illinois). Asimismo, habrá centros en Canadá (Toronto, Montreal y Ottawa), Puerto Rico, Panamá, México (Ciudad de México), las islas de Curazao, Aruba y San Martín, además de Chile, Holanda y Suiza. En España estarán en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. En Italia, en Milán y Génova. Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis) exhortas a las voces agoreras, como ya han querido expresar, que pongan local aquí, allá y acullá, que las instituciones de cualquier país del mundo, para instalarse en territorio de EE. UU., tienen que tener permiso del Departamento de Estado; y eso se logra para las elecciones.

►¿Y es que cobran?: Dominicanos residentes en los diferentes condados de NYC nos escriben, pero ¡qué carta! ¡Uff! Hasta nosotros llevamos. Veamos: Parece ser que los llamados dirigentes políticos de los partidos, líderes comunitarios y periodistas dominicanos en la Gran Manzana, cobran en el gobierno, porque están como Balaguer: “ciegos”, “sordos” y “mudos”. Los planteamientos axiomáticos que viene haciendo el periodista Johnny Trinidad en el periódico AlMomento, sobre la comunidad dominicana en NYC, deberían ya haber producido movimientos de opinión, condenas, protestas y piquetes. Son verdades todas, diiicen.

►Nuevos planteamientos: Ahora, Trinidad ha planteado lo siguiente: 1. Entidades disfuncionales del gobierno dominicano en NY = https://almomento.net/entidades-infuncionales-del-gobierno-dominicano-en-ny/ 2. El triste legado del cónsul en NY, Chú Vásquez = https://almomento.net/el-triste-legado-de-jesus-vasquez-martinez-en-ny/ 3. Los del exterior somos algo más que remesas = https://almomento.net/opinion-los-del-exterior-somos-algo-mas-que-remesas/ 4. Son las remesas, no el turismo, las que mantienen a flote a RD = https://almomento.net/opinion-son-las-remesas-no-el-turismo-las-que-mantienen-a-flote-a-rd/ 5. La doble moral del Estado = https://almomento.net/opinion-la-doble-moral-del-estado/ 6. El éxodo dominicano no es pobreza, es cálculo = https://almomento.net/opinion-el-exodo-dominicano-no-es-pobreza-es-calculo/ 7. Fuga al exterior de profesionales dominicanos = https://almomento.net/opinion-fuga-al-exterior-de-profesionales-dominicanos/ 8. Cancelaciones de empleados en el Consulado RD en NY = https://almomento.net/cancelaciones-de-empleados-en-el-consulado-rd-en-ny/ 9. ¿Consenso o asalto a la seccional del PRM en NY? = https://almomento.net/opinion-consenso-o-asalto-a-la-seccional-del-prm-en-nueva-york/ El silencio es una fuente de gran poder (Lao Tzu, considerado uno de los filósofos más relevantes de la civilización china). “La evasión es la peor estrategia para sentirse libre” (Amit Abraham, académico y psicólogo indio).

► ¿Nuevo movimiento político en NY?: El dirigente político, empresario, propietario de un taller de mecánica y productor de programas de TV, Rafael Mota Paulino, ex del PRM, lanzó la semana pasada el “Movimiento Revolucionario Independiente (MRI)”. Dice que ha visitado las provincias del país, donde se instalarán comités territoriales para impulsar una agenda de movilización y formación ciudadana. “No venimos a negociar con el sistema que nos tiene hundidos”. “Venimos a transformarlo desde la conciencia y los valores”, dice. ¿Rumbo a la presidencia de RD? ¡Humm! Opinólogos en el Alto Manhattan recordaron de Mota Paulino: “Dirigente del PRM busca ser el primer criollo en la diáspora elegido presidente de RD” (abril 2018) = https://elnuevodiario.com.do/dirigente-del-prm-busca-ser-primer-criollo-en-la-diaspora-elegido-presidente-de-rd/ … https://www.facebook.com/watch/?v=562450417484103 2. (octubre 2019) “Aspirante a diputado del PRM en NY” = https://elnuevodiario.com.do/aspirante-a-diputado-del-prm-en-ny-llama-a-cuidar-a-luis-abinader/ 3. Rafael Mota Paulino anunció aspiraciones para presidente de la seccional PRM-NY = https://www.diasporadominicana.com/2021/11/07/dirigentes-de-la-seccional-del-prm-en-nueva-york-anuncian-aspiraciones-a-dirigirla-con-sangre-nueva-y-joven/ Un ciudadano en El Bronx vociferó: “Paulino, buena suerte”. Otro cantó = https://www.youtube.com/watch?v=t8rj84QUoNU&list=RDt8rj84QUoNU&start_radio=1

►Embajada EUA en RD: Para trabajar en la Misión de EUA en la RD. Ver lista actualizada de todas las posiciones disponibles y enviar su solicitud en línea. Las solicitudes deben ser enviadas por medio de ERA para ser consideradas. Ver = https://erajobs.state.gov/dos-era/vacancysearch/searchVacancies.hms?_ref=zudyq1vrpt0

►Un valor dominicano en NY: Radhamés Rodríguez, presidente de la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), creada en 2018, con más de 14 miembros, en su mayoría dominicanos, representa y apoya a este sector, brindándoles ayuda, consejería, asistencia y protección de sus intereses, con una amplia perspectiva de lograr apoyo para su comunidad. Se ha conseguido unificar a miles de bodegueros que antes no se conocían, ni se saludaban; ahora no solo se conocen, sino que comparten sus problemas y situaciones. Este ha sido un logro de gran validez. Él enaltece la bandera tricolor en tierras extranjeras. Todavía queda mucho por hacer para que la comunidad entienda lo que realmente significamos en ella. El servicio que brindamos no es solo un negocio. Esta agrupación ha establecido un acercamiento muy grande con la comunidad. Todo esto ha logrado que la comunidad comprenda que no somos solo negocios, sino que nos preocupamos y estamos aquí para dar una mano. Si lo ve caminando por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: «Radhamés, usted es un valor dominicano en Nueva York».

►Servicio comunitario: El Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) les brindan asistencia con los costos de energía. Más información = https://liheapch.acf.gov/search-tool/

►Cultura General: Las principales guerras de la humanidad, por su impacto global y alto costo humano: 1- La Primera (1914) y la Segunda (1945), esta última catalogada como el conflicto más mortífero, entre 50 y 70 millones de víctimas. 2- Guerra Fría (1947-1991): Enfrentamiento ideológico, económico y militar indirecto entre Estados Unidos y la Unión Soviética que definió la segunda mitad del siglo XX. 3- Guerra de Vietnam (1955-1975): Que enfrentó al norte comunista contra el sur, con intervención directa de EE. UU. 4- Guerra Civil Rusa (1917-1922): Conflicto interno tras la Revolución Rusa, que resultó en la formación de la Unión Soviética. 5- Revolución Americana (1775-1783): Inspiró movimientos de descolonización y cambios democráticos globales. 6- Transición Ming-Qing (1618-1683): Conflicto en China con 25 millones de muertes durante el colapso de la dinastía Ming y el ascenso de la Qing. 7- Hubo más guerras. 8- Estos conflictos no solo provocaron muertes masivas, también alteraron drásticamente las fronteras, los sistemas políticos y el desarrollo tecnológico de la humanidad.

►Salud: Elegir entre azúcar blanco, azúcar moreno o miel es una duda frecuente entre quienes buscan cuidar su alimentación. Aunque a simple vista parecen opciones distintas, la diferencia entre estos endulzantes va más allá del color o el origen, y tiene que ver con su composición y efectos en el organismo. Ver = https://eldia.com.do/azucar-blanco-moreno-o-miel-que-cambia-realmente-y-como-impacta-en-la-salud/

►Cita: “Es mejor tener un verdadero enemigo que un amigo falso”. “Los amigos falsos son más peligrosos que los enemigos reales”. (Ed Latimore, de USA, físico, exboxeador de peso pesado y autor conocido por sus reflexiones sobre la autodisciplina, el crecimiento personal y el pensamiento crítico.)

►Dólar y Euro hasta este domingo 26: Compra del dólar = $58.51 y venta = $60.80; Compra euro = $68.28 y venta = $72.61

►Precios combustibles: Del 2 al 8 de mayo: Gasolina Premium = $323.10 (aumentó $9.00) Regular = $301.50 (aumentó $7.00). Gasoil Optimo = $275.10 (aumentó $9.00) Regular = $253.80 (aumentó $7.00)

►Cilindros de 100 libras = $3,429.95. De 50 libras = $1,714.98. De 25 libras = $857.49. De 15 libras = $514.49. Gas licuado = $137.20 y Gas natural = $43.97.

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