Enmanuel Cedeño Brea asume la Superintendencia de Bancos por un período de dos años

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, juramentó este martes a Enmanuel Cedeño Brea como nuevo superintendente de Bancos de la República Dominicana, en sustitución de Alejandro Fernández W., quien permaneció durante seis años al frente del organismo responsable de la supervisión del sistema bancario nacional.

La designación de Cedeño Brea está contenida en el Decreto 606-26 emitido por el presidente Luis Abinader y, conforme a lo establecido en la Ley Monetaria y Financiera, corresponde a un período de dos años. Durante la ceremonia, Díaz resaltó la preparación profesional y experiencia del nuevo funcionario en áreas relacionadas con la regulación y supervisión financiera.

El ministro señaló que Cedeño Brea posee experiencia en regulación, supervisión, economía, finanzas y gestión de riesgos, cualidades que, según explicó, fueron consideradas para su designación. Díaz manifestó su confianza en que esos conocimientos contribuirán a mantener un sistema bancario robusto, moderno y preparado para responder a los desafíos económicos y financieros del país.

Durante el acto, Magín Díaz también reconoció la gestión desarrollada por Alejandro Fernández W. durante sus seis años al frente de la Superintendencia de Bancos, destacando los avances alcanzados por la institución en materia de profesionalización, digitalización y fortalecimiento de su capacidad operativa para cumplir con sus funciones de supervisión.

Tras prestar juramento, Cedeño Brea expresó su compromiso de dar continuidad al plan estratégico que ejecuta la Superintendencia de Bancos, con especial atención a la madurez institucional, la supervisión basada en riesgos y la innovación regulatoria. El nuevo titular planteó así mantener y profundizar las iniciativas dirigidas al fortalecimiento de la entidad supervisora.

Enmanuel Cedeño Brea es abogado y cuenta con especialización en economía y finanzas, además de una trayectoria profesional vinculada a la regulación financiera, supervisión prudencial, gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Antes de asumir la máxima posición de la Superintendencia se desempeñaba como asesor principal y coordinador técnico de la institución.

Previamente, Cedeño Brea ocupó el cargo de subgerente de Regulación e Innovación de la Superintendencia de Bancos, desde donde tuvo responsabilidades relacionadas con regulación, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, innovación e inclusión financiera, investigación económica, registros, licencias y sanciones administrativas. Asimismo, fue intendente del Mercado de Valores entre 2022 y 2024 y ha ejercido como asesor de diversas entidades financieras.