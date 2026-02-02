Energía y Minas entrega obras que llevan servicio eléctrico seguro a 179 hogares de Sánchez y Arroyo Barril

Bartolo García

El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Energía y Minas, entregó cuatro proyectos de electrificación rural en la provincia Samaná, impactando de manera directa a 179 hogares y beneficiando a unas 537 personas.

Las obras fueron encabezadas por el ministro Joel Santos, quien precisó que los proyectos garantizan un servicio eléctrico seguro y continuo en comunidades del municipio de Sánchez y el distrito municipal Arroyo Barril.

Las localidades favorecidas incluyen Callejón Los Hernández, en La Garita; los callejones Tiola y La Funeraria, en Sánchez; así como el Callejón del Dajao y Calle Pepe, en Los Róbalos.

En estas zonas se extendieron redes eléctricas de media y baja tensión, se instalaron postes, transformadores, acometidas domiciliarias y luminarias LED para mejorar la seguridad y la calidad del servicio.

Durante el acto de entrega, el ministro Santos afirmó que el fortalecimiento del servicio eléctrico representa un antes y un después para las familias de estas comunidades históricamente desatendidas.

“Hoy no solo venimos a inaugurar obras, venimos a celebrar un paso adelante en la vida de sus comunidades, donde la luz llega a los hogares y a los caminos por donde cada día se trabaja, se estudia y se sueña”, expresó.

Santos subrayó que la electricidad va más allá de la infraestructura y se traduce en bienestar cotidiano para las familias de las zonas rurales.

“La energía no es un lujo, es una herramienta para vivir mejor; permite a los niños estudiar de noche, a las familias conservar alimentos y a las comunidades sentirse más seguras”, indicó.

Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader con el desarrollo integral de las zonas rurales del país.

El ministro explicó que estas intervenciones fueron ejecutadas por la Dirección de Electrificación Rural y Suburbana, como parte del programa Llevando Luz, orientado a garantizar el acceso universal a la electricidad.

El proyecto incluyó la instalación de 86 postes de hormigón pretensado, el tendido de 3,911 metros de líneas eléctricas, la colocación de tres transformadores con capacidad total de 240 kVA y la conexión de 181 acometidas domiciliarias.

Además, se instalaron 55 luminarias LED para el alumbrado público, contribuyendo a mejorar la seguridad ciudadana en las comunidades beneficiadas.

“Más allá de los números, celebramos el impacto en la vida diaria: más oportunidades para emprender, mayor seguridad y más dignidad para nuestras familias”, resaltó Santos.

El ministro informó que actualmente se evalúan al menos diez nuevos proyectos de electrificación en la provincia Samaná, con el objetivo de seguir ampliando el acceso al servicio eléctrico.

De su lado, la gobernadora provincial, Teodora Mullix Geraldino, afirmó que las comunidades se sienten orgullosas al recibir un servicio que antes era inexistente o deficiente.

El senador por Samaná, Pedro Catrain, sostuvo que llevar electricidad a estos sectores es un paso esencial para el desarrollo social y económico de la provincia.

Asimismo, el alcalde de Sánchez, Inocencio de Jesús Calcaño Chaván, calificó el proyecto como un logro trascendental y aseguró que la población sabrá valorarlo.

Al acto asistieron también autoridades nacionales y locales, entre ellas la diputada Carmen Ligia Barceló, el alcalde de Samaná Nelson Núñez, el viceministro de Energía Eléctrica Ricardo Guerrero y el director de Gestión Social Comunitaria Vladimir Ozorio.

