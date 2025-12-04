Enegildo Peña rinde homenaje a su madre con la obra “Contextos desde Lengua”

El escritor presentó su nuevo libro en un acto emotivo que exaltó la lingüística, el discurso crítico y la memoria familiar

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El escritor y gestor cultural Enegildo Peña puso en circulación su más reciente obra literaria, Contextos desde Lengua, durante un acto marcado por la emotividad y el reconocimiento a la figura central de su dedicatoria: su madre, Alicia Peña, fallecida hace varias décadas y honrada simbólicamente en esta nueva entrega intelectual.

El evento, respaldado por el Taller Literario Virgilio Díaz Grullón y la Editorial Santuario, reunió a escritores, docentes, estudiantes, gestores culturales y miembros de la comunidad literaria que acudieron para celebrar esta importante contribución al pensamiento lingüístico nacional.

El encuentro tuvo lugar en el Balcón de los Poetas del Ateneo Amantes de la Luz, un espacio que se convirtió en escenario de una velada íntima, cargada de sensibilidad y gratitud, donde Peña compartió el profundo vínculo emocional que lo une a su madre y cómo su recuerdo atraviesa su obra.

Durante su intervención, el autor destacó que este libro no solo forma parte de su trayectoria literaria, sino de su propia vida. Expresó que la construcción de Contextos desde Lengua fue también un tránsito espiritual que lo conectó con sus raíces, su oficio y el legado familiar.

La obra fue presentada por los educadores Rita Díaz y Pedro Cruz, quienes ofrecieron análisis detallados del contenido y resaltaron el valor académico del texto. Ambos coincidieron en que este libro se convertirá en una referencia obligada para el estudio de la lengua, la lingüística y el análisis crítico del discurso en la República Dominicana.

Sus exposiciones aportaron claridad a los conceptos que aborda la obra, destacando la manera en que Peña logra un equilibrio entre rigor académico y accesibilidad, permitiendo que lectores de distintos niveles se acerquen a temas habitualmente complejos en estas disciplinas.

El libro está dedicado a la memoria de su madre, a quien Peña recuerda como la figura que le enseñó que “la muerte es una sombra que camina desde la soledad de su escritura”. También dedica la obra al escritor José Rafael Lantigua, quien realizó una lectura temprana del manuscrito y contribuyó a la elección del título.

Asimismo, Peña incluye una dedicatoria a sus hijos Alfonsina, Erick y Argenis, como un acto de preservación afectiva y literaria que enlaza generaciones a través del lenguaje y la palabra escrita.

El lanzamiento coincidió con una fecha simbólica: el 3 de diciembre, día en que falleció Alicia Peña en 1990. Este detalle imprimió un significado especial al acto, reforzando su carácter de homenaje póstumo y de celebración espiritual.

La frase que abre el libro, «Vivo en la palabra porque es la voz de mi sangre», fue citada durante la actividad como síntesis del compromiso literario y humano de Enegildo Peña, quien entiende la escritura como un legado familiar y una herencia de sentido.

Contextos desde Lengua desarrolla tres ejes conceptuales principales: lingüística, lengua y análisis crítico del discurso, abordados con profundidad y claridad. Peña analiza cómo cada uno se relaciona con los procesos sociales, culturales y cognitivos que moldean nuestra manera de comunicar.

El contenido posee un enfoque multidisciplinario que integra conocimientos de la sociolingüística, psicolingüística, etnolingüística, neurolingüística, lingüística computacional, paleografía y filología, ampliando su alcance pedagógico y académico.

Este enfoque convierte la obra en un recurso accesible para estudiantes de grado y posgrado, docentes, investigadores y lectores interesados en comprender, sin tecnicismos excesivos, las complejidades del lenguaje humano y su vínculo con la sociedad.

Con esta publicación, Enegildo Peña reafirma su compromiso con el pensamiento crítico y con la creación literaria que nace desde la memoria y se proyecta hacia el estudio profundo de la lengua.