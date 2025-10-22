Enegildo Peña cautiva con la presentación de su poemario “Voces de mi voz” en el Ateneo Amantes de la Luz

Bartolo García

Santiago de los Caballeros. – El reconocido poeta y autor Enegildo Peña presentó su más reciente obra titulada “Voces de mi voz”, durante una emotiva velada literaria celebrada en el Ateneo Amantes de la Luz, institución símbolo de la cultura santiaguera.

El encuentro, que reunió a escritores, académicos, estudiantes y amantes de la poesía, fue organizado con el apoyo del Taller Literario Virgilio Díaz Grullón de la UASD Recinto Santiago, y constituyó una verdadera celebración de la palabra, la sensibilidad y la creación artística.

El acto se desarrolló en el tradicional Balcón de los Poetas del Ateneo, escenario que ha acogido por décadas a importantes figuras de la literatura dominicana. Allí, la voz de Enegildo Peña resonó con fuerza, invitando al público a un viaje interior marcado por la emoción, la memoria y el lenguaje poético.

Durante el evento, los jóvenes Daniela Cruz y Andrés Acevedo ofrecieron una exquisita presentación del poemario, destacándose por su profundidad interpretativa y elegancia escénica, en una lectura que conmovió a los asistentes y puso de relieve la fuerza lírica de la obra.

“Voces de mi voz” se presenta como una exploración íntima del alma humana, una propuesta que combina la musicalidad del verso con una profunda reflexión existencial. A través de sus poemas, Peña aborda temas universales como el amor, la soledad, el tiempo y la búsqueda de sentido.

En el marco de la actividad, se realizó también un homenaje al escritor José Rafael Lantigua, reconocido por su destacada trayectoria intelectual y su invaluable aporte al pensamiento humanista y la literatura dominicana.

El homenaje incluyó un recital poético en su honor, donde varios autores compartieron textos inspirados en su legado, destacando su compromiso con la difusión de la cultura y el fortalecimiento del pensamiento crítico en el país.

Los organizadores resaltaron la importancia de este tipo de actividades que promueven el encuentro entre generaciones de escritores, fortaleciendo el vínculo entre la creación literaria y la identidad cultural de Santiago y la República Dominicana.

El presidente del Ateneo Amantes de la Luz, en sus palabras de clausura, reafirmó el compromiso de la institución con la promoción de la lectura, la poesía y el arte como herramientas de transformación social.

“La poesía sigue siendo un espacio de resistencia, un lenguaje que une lo humano y lo divino, lo cotidiano y lo trascendente. Eventos como este mantienen viva la llama de la palabra”, expresó.

El público asistente aplaudió con entusiasmo la presentación de Enegildo Peña, reconociendo en su voz una fuerza poética que trasciende generaciones y conecta con la esencia más pura del arte literario.

Con “Voces de mi voz”, el autor consolida una trayectoria marcada por la autenticidad, la profundidad y el compromiso con la palabra. La velada literaria se convirtió en un símbolo de unidad, inspiración y continuidad de la tradición poética dominicana.

#eljacaguero #EnegildoPeña #VocesDeMiVoz #AteneoAmantesDeLaLuz #JoséRafaelLantigua #PoesíaDominicana #CulturaSantiago #TallerVirgilioDíazGrullón #UASDSantiago #LiteraturaDominicana #ArteYPalabra