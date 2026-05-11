Encuestas dan a Alex Méndez como favorito para ganar alcaldía de Paterson-NJ

Por Ramón Mercedes

PATERSON, Nueva Jersey.- La más reciente encuesta realizada en esta ciudad para determinar la intención de voto entre los cuatro candidatos a la alcaldía -Andre Sayegh (quien busca la reelección), el concejal Alex Méndez, Mike Jackson y Mohammed Akhtaruzzaman -muestra que la mayoría se inclina por el dominicano Méndez.

El sondeo de opinión pública fue realizado por America Bangla Channel (ABC) y arrojó que Méndez fue favorecido con un 51 %, Sayegh con un 30 %, Jackson con un 10 % y Akhtaruzzaman con un 9 %.

Asimismo, la empresa Intercomunicaciones S.A., con experiencia en estudios de opinión pública en el ámbito político, realizó recientemente un levantamiento en Paterson, y los resultados fueron los siguientes: Méndez con un 58 %, Sayegh con un 32 %, Jackson con un 8 % y Akhtaruzzaman con un 2 %. Ambas encuestas han sido publicadas en la prensa hispana.

Méndez también cuenta con el respaldo del congresista de origen dominicano en NY, Adriano Espaillat (NY-13), quien representa sectores del Bronx y Alto Manhattan, donde residen decenas de miles de dominicanos con vínculos diarios con sus connacionales en Paterson.

La organización Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis), como lo indica su lema “luchando por el bienestar colectivo hispano en EE.UU.”, también apoya a Méndez.

Además, la Asociación de Oficiales de Bomberos de Paterson, local 202, respalda a Méndez, ya que bajo la alcaldía de Sayegh, la ciudad de Paterson ha enfrentado desafíos graves y persistentes que han impactado directamente la seguridad pública, lo que es una señal clara de que el rumbo actual no está funcionando.

Asimismo, múltiples empresarios, profesionales, estudiantes, asociaciones comunitarias, comerciantes, amas de casa, taxistas y ciudadanos comunes lo vienen respaldando.

Varios expresidentes del Desfile Dominicano de Nueva Jersey también han formalizado su apoyo a la candidatura de Méndez, destacando su liderazgo y sus raíces comunitarias. Entre ellos, Miguel Díaz, Iris Tejada, Altagracia Corazón, Agustina Almonte y Héctor Mercedes.

Las elecciones municipales se llevarán a cabo este martes 12 de mayo. Paterson cuenta con una población que supera los 160,000 habitantes, y más del 60 % de sus residentes son hispanos, mientras que alrededor del 25 % pertenece a la comunidad afroamericana. También destacan importantes comunidades bangladesíes y árabes.

Los registros de la Junta de Elecciones, aproximadamente 85,000 ciudadanos están habilitados para votar. Sin embargo, históricamente la participación electoral en este tipo de elecciones municipales ronda los 20 mil votantes.