Encuesta Gallup posiciona salud pública entre las áreas mejor valoradas del Gobierno de Abinader

Bartolo García

Santo Domingo.– La más reciente encuesta Gallup República Dominicana para Diario Libre refleja que el área de salud pública se mantiene entre las mejor valoradas de la gestión del presidente Luis Abinader, consolidándose como uno de los sectores con percepción positiva dentro de la administración gubernamental.

De acuerdo con el estudio, un 51.8 % de los encuestados considera que el Gobierno está realizando un buen trabajo en materia de sanidad y salud, colocándose entre las áreas estratégicas mejor evaluadas por la ciudadanía.

La medición destaca que, en medio de un contexto económico y social complejo, los servicios de salud continúan recibiendo una valoración favorable, evidenciando el impacto de las inversiones, mejoras hospitalarias y programas impulsados por el Gobierno en los últimos años.

La encuesta también posiciona otras áreas con altos niveles de aprobación, como Desarrollo y Promoción del Turismo (73.4 %), Educación (67.9 %) y Transporte Público (58.9 %), aunque el sector salud figura como uno de los pilares más sensibles y valorados por la población.

Asimismo, los resultados muestran opiniones positivas en Construcción de Obras Públicas (57.4 %), Desarrollo de las Zonas Rurales (50.6 %) y Defensa de la Soberanía Nacional (49.9 %), reflejando una percepción favorable en sectores asociados al bienestar y los servicios públicos.

En contraste, los temas con mayores niveles de críticas continúan siendo el control de la deuda pública, la reducción de la pobreza y la seguridad ciudadana, áreas donde persisten preocupaciones importantes entre la población consultada.

La encuesta Gallup-Diario Libre evaluó la percepción ciudadana sobre distintas áreas de la gestión pública, reflejando que la salud se mantiene como uno de los sectores donde el Gobierno del presidente Luis Abinader conserva un respaldo significativo entre los dominicanos.