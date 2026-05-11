Encuesta Gallup: 51.7 % considera que Abinader ha sido un buen presidente

Bartolo García

Santo Domingo.– La más reciente encuesta Gallup República Dominicana para Diario Libre revela que el presidente Luis Abinader mantiene una valoración favorable de su gestión, a pesar del creciente malestar ciudadano por la situación económica y el costo de la vida en el país.

El estudio, realizado entre el 28 de abril y el 1 de mayo de 2026, muestra que un 51.7 % de los entrevistados considera que Abinader ha sido un buen presidente, mientras que un 9.7 % calificó su desempeño como regular. En contraste, un 36.9 % entiende que ha sido un mal gobernante.

Los resultados reflejan que, a casi seis años de haber asumido la Presidencia y a dos años de concluir su segundo mandato, el mandatario conserva un importante nivel de aprobación y respaldo político entre la población dominicana.

Sin embargo, la encuesta evidencia una creciente preocupación ciudadana por temas económicos y sociales. Uno de los aspectos más críticos es la percepción sobre la situación económica nacional, ya que un 62.9 % de los encuestados considera que la economía está mala o muy mala, frente a apenas un 21.6 % que la define como positiva.

El estudio también señala que el aumento del costo de los productos básicos, la inflación acumulada y la pérdida del poder adquisitivo continúan generando un clima de ansiedad económica entre los ciudadanos, afectando directamente la percepción sobre la calidad de vida.

En el plano personal, aunque las cifras mejoran ligeramente, el pesimismo sigue predominando. Un 43.9 % de los consultados describió su situación económica como mala o muy mala, mientras que un 30 % afirmó sentirse en una condición económica favorable.

La encuesta además revela preocupación sobre otros temas sensibles para la población. Un 64.5 % desaprueba la gestión gubernamental en materia de reducción de la pobreza, mientras que un 55.9 % considera negativo el manejo de la deuda pública por parte del Gobierno.

Pese a estos desafíos, los resultados reflejan una paradoja política significativa: el presidente Abinader mantiene legitimidad y aprobación ciudadana aun en medio de un contexto marcado por preocupaciones económicas, inseguridad y demandas sociales que continúan impactando el ánimo de la población.