En el año 2025 Edesur reduce en 48 millones de dólares su déficit operativo

En el 2025 Edesur Dominicana redujo en US$48 millones (equivalentes a RD$3,053 millones) su déficit corriente, gracias a una disminución de sus gastos operativos y financieros, mejoras en la cobranza y en los precios de la compra de energía.



Los datos preliminares de cierre de año muestran que el déficit corriente de 2025 fue de US$413.7 millones, un 10 por ciento menos que los US$461.7 millones que alcanzó en el 2024.



La distribuidora alcanzó recaudaciones por US$797.5 millones que representan un 98.5 por ciento, respecto al año anterior, a pesar de una devaluación de la moneda superior al 4 por ciento.



Esos resultados se obtuvieron gracias a las mejoras en la tasa de cobranza, que se incrementó de 96.9 por ciento en 2024, a un 97.5 por ciento, en el 2025 y una firme persecución del fraude eléctrico.



Gracias a la estrategia desarrollada en el mercado mayorista, Edesur Dominicana redujo el precio medio de la compra de energía y bajó el monto pagado a generadores por este concepto a US$1,057.9 millones en 2025 frente a los US$1,102.2 millones de 2024.



Como parte de su política de eficientización, la empresa logró una reducción en los gastos corrientes, especialmente en los renglones de personal, gastos financieros y otros gastos operativos.



Para el año pasado el balance de los gastos corrientes fue de US$153.3 millones, frente a US$168.9 millones en 2024, lo que representa una reducción de US$15.6 millones.



Los gastos de personal pasaron de US$59.8 millones en el 2024 a US$48.7 millones, en el 2025, US$11.1 millones menos, mientras que los gastos financieros se redujeron de US$8.5 millones a US$6.3 millones.



La mejora en los resultados se logró manteniendo la calidad del servicio a los clientes, lo que se evidenció en un nivel de abastecimiento de la demanda energética cerca al 98 por ciento durante todo el año.



La eficiencia administrativa alcanzada por Edesur Dominicana, que se evidencia con resultados tangibles, muestra el compromiso de la empresa con la garantía de la sostenibilidad operativa y la de satisfacer las necesidades de sus clientes.