Empresarios y sociedad civil aplauden discurso de Abinader en la ONU

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– Diversos sectores empresariales y sociales de la República Dominicana expresaron su respaldo al discurso pronunciado por el presidente Luis Abinader ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, destacando su claridad y valentía en temas de paz, multilateralismo y desarrollo sostenible.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (Aneih) y la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) emitieron declaraciones públicas valorando como positivo el mensaje del mandatario.

Para César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Conep, Abinader representó con altura al país, llevando a la ONU un discurso “claro y valiente” que reafirma el compromiso nacional con la cooperación internacional y el desarrollo sostenible.

“Un mensaje que reafirma nuestro compromiso con el futuro de la región, sin evadir los retos de los tiempos actuales. Orgullo ver a nuestro país representado con visión y liderazgo”, escribió Dargam en su cuenta de la red social X.

Desde la Aneih, se valoró especialmente el llamado del presidente a la construcción de un orden internacional más justo y a una arquitectura financiera que tome en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

La entidad afirmó que sus planteamientos sintonizan con la visión de un desarrollo competitivo e inclusivo que impulse la productividad nacional y la integración en la economía global.

En un comunicado, la Aneih subrayó: “Reiteramos nuestro respaldo a estos planteamientos y nuestro compromiso de seguir trabajando a favor de un desarrollo competitivo, sostenible e inclusivo para la República Dominicana”.

La ONEC también se unió a los reconocimientos, señalando que el discurso del mandatario tuvo un “gran sentido de responsabilidad” y ratifica el compromiso del país con la paz, el multilateralismo y la justicia social.

Para el sector comercio, lo más relevante fue el énfasis en la crisis haitiana, donde Abinader pidió una acción internacional coherente y solidaria para alcanzar estabilidad en la vecina nación.

En su declaración, la ONEC puntualizó: “Destacamos especialmente su llamado a construir un orden internacional más justo, con una arquitectura financiera que favorezca a las naciones en desarrollo y brinde respuestas claras frente a los desafíos de la región”.

La organización indicó que su sector renueva el compromiso de impulsar un comercio organizado e inclusivo que contribuya a la estabilidad económica, al bienestar ciudadano y a la sostenibilidad en el largo plazo.

El discurso de Abinader, pronunciado este miércoles en la sede de la ONU, incluyó un abordaje directo a la crisis haitiana, los esfuerzos diplomáticos de su gobierno y la necesidad de un mayor involucramiento de la comunidad internacional.

Con estas reacciones, la intervención del presidente dominicano ante la ONU fue recibida como un acto de liderazgo regional, capaz de proyectar a la República Dominicana en el escenario global como una voz comprometida con la paz y el desarrollo sostenible.

