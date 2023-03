Empresario William Schuwerer encabeza simpatías como precandidato a diputado de ultramar del PLD NY

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ El destacado empresario William Schuwerer encabeza las simpatías como precandidato a diputado de ultramar por el PLD, dentro y fuera del partido según sondeos divulgados esta semana.

Schuwerer, nativo de Moca en la República Dominicana, quien oficializó sus aspiraciones con el lanzamiento de su precandidatura la semana en un restaurante de la calle 204 en el vecindario Inwood del Alto Manhattan, contó en el evento con el respaldo de docenas de representantes de diferentes sectores de la comunidad y el sector empresarial.

Días después del lanzamiento en el que expuso sus principales propuestas de campaña, se realizaron los sondeos principalmente entre dirigentes y militantes del PLD y parte de los comunitarios, quienes resaltaron la trayectoria política y los aportes a la diáspora del postulante.

Hasta ahora, es el único dirigente peledeísta en Nueva York en lanzar sus aspiraciones a la diputación de ultramar para las elecciones 2024.

“Cuando salí del país como a todos nuestros compatriotas, la ansiedad de acercarnos a una vida mejor, no me limitó a ver nuestra realidad de migrantes, el frío, la distancia en la gente y discriminación, eran cosas que en mi mundo, Moca no conocía”, dijo el aspirante en el discurso central del lanzamiento.

Entre sus principales propuestas, puso por delante las remesas diciendo que “bajo enormes sacrificios, bajo infinitas y diferentes circunstancias ese dinerito, sagrado, mes tras mes lo recibe nuestra familia en el país, más de $10 mil millones de dólares al año, la segunda entrada económica al país después del turismo, exigimos respeto a eso, leyes favorables a nuestros compatriotas cuando lleguen a país a gastar e invertir”.

Sostuvo que los costos de los vuelos a República Dominicana amén de los maltratos y desconsiderarnos como ciudadanos de tercera categoría, son increíblemente abusivos.

“Y me pregunto ¿dónde están, que han hecho o qué tienen en agenda 7 diputados a los que pocas personas les conocen el rostro?, es hora ya de que un mercado tan grande y permanente tenga su propia línea aérea nacional y este punto en lo particular para mi es de primer orden.

Refiriéndose a las viviendas para los dominicanos en el exterior, explicó que las quejas son muchas, las estafas y las promesas no cumplidas son el pan de cada día para los dominicanos que sueñan con tener un techo en su patria, la oficina de todos los diputados del exterior constantemente deben tener el ojo sobre esas quejas, ahorrar toda una vida trabajando duro, se respeta

También prometió trabajar por la rebaja de los pasaportes criticando el alto costo de las libretas y los servicios consulares. “El consulado general de la república, no puede seguir siendo un pago de campaña o un premio, para que un hombre se haga rico, y ¿de dónde creen ustedes que salen esos millones, como nadie nos defiende, es como decimos en Moca, andamos como chivos sin ley, en el momento que los diputados del exterior ejerzan presión les prometo que por lo menos la chiva amarramos, viva nuestro país, vivan nuestros dominicanos trabajadores, viva la patria”, puntualizó el precandidato.

El aspirante quien fue precedido en los discursos por el activista comunitario Francisco Spies y el dirigente peledeísta Osiris López, quienes coincidieron en resaltar sus méritos y trayectoria, política, empresarial, familiar y comunitaria, dijo que los 7 diputados y diputadas actuales de ultramar del PRM, son fantasmas que no dan las caras para resolver los problemas que aquejan a los dominicanos en el exterior.

“Lo primero es que ninguno ha puesto una oficina donde se pueda reclamar. Yo, hago la promesa de que desde el día que sea electo la oficina mía será abierta en la ciudad de Nueva York”, añadió.

“La comunidad puede contar con eso y conmigo y las quejas irán a esa oficina y nosotros las registraremos y escucharemos a la comunidad, aquí no ha habido el primero que haya abierto una oficina y los hay en todos los partidos, incluyendo el mío”, expuso el aspirante.

“Entonces, ¿dónde tu vas a reclamar, no hay donde reclamar, pero yo les prometo que voy abrir la oficina pagada por mí, porque no me la van a pagar”, agregó.

Schuwerer sostuvo que va a mantener la oficina abierta porque no solamente va a trabajar al congreso, sino que también permanecerá en la diáspora en defensa de los intereses de la comunidad dominicana.

Aseguró que abrirá la oficina antes de que gane las elecciones, porque es una persona que le gusta hacer el bien a los demás.

“Muchos de ustedes me conocen por muchos años, viéndome en la comunidad y en los medios y abriré la oficina para devolver a la comunidad algo de lo que ha dado, porque me ha dado bastante, lo mucho o lo poco que me ha dado, se lo voy a devolver y trabajaré con la comunidad”, indicó.

“Les prometo que yo voy a hacer las cosas diferentes”, recalcó.

Explicó que ha recorrido bastante la circunscripción #1 de Estados Unidos donde hay muchas preocupaciones y quejas, por lo que existen muchas cosas que se pueden hacer por la comunidad.

“Uno puede someter muchas leyes en beneficio de los nuestros connacionales, como un plan de viviendas que aportamos la segunda entrada más alta de dólares al país, después del turismo y nadie ha hecho nada con ese dinero”, precisó.

“Nadie ha hecho nada por nadie aquí, en las redes dicen que los diputados de ultramar son botellas y es verdad, son botellas”, agregó.

Schuwerer se propone recuperar la esperanza de los dominicanos en el exterior a los que motivará para votar.

“Todos juntos tenemos que hacer ese trabajo y yo voy a demostrar que las cosas van a ser diferentes”, precisó.