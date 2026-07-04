Empresario Michel Brukirer y Club de Leones entregan alimentos a familias necesitadas en Sosúa

Bartolo García

El Club de Leones, junto al empresario Michel Brukirer, realizó un amplio operativo de entrega de raciones alimenticias en los sectores Las Caobas y El Roble, en el municipio de Sosúa, provincia Puerto Plata. La iniciativa tuvo como objetivo brindar apoyo inmediato a familias afectadas por la vulnerabilidad económica y contribuir a mejorar su seguridad alimentaria.

La jornada benefició de manera directa a decenas de familias, impactando especialmente a niños, jóvenes y adultos mayores, quienes recibieron alimentos esenciales para cubrir sus necesidades básicas. Con esta acción, los organizadores buscan aliviar las dificultades que enfrentan numerosos hogares de estas comunidades.

Para garantizar que la ayuda llegara a quienes realmente la necesitaban, la distribución fue coordinada a través de la Iglesia Pentecostal Luz y Vida, institución que colaboró en la identificación de las familias más vulnerables y en la organización de un proceso de entrega transparente y equitativo.

Los organizadores destacaron que esta actividad forma parte del compromiso permanente que Michel Brukirer mantiene con el desarrollo social de la provincia de Puerto Plata. Como representante del Club de Leones en Sosúa, ha impulsado diversas iniciativas comunitarias orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas de escasos recursos.

Durante la actividad, Brukirer afirmó que la unión entre el sector empresarial y las organizaciones sin fines de lucro puede convertirse en una herramienta efectiva para generar cambios positivos en las comunidades, resaltando la importancia de promover una filantropía enfocada en responder a las necesidades reales de la población.

Con este operativo, el Club de Leones y el empresariado local reafirmaron su compromiso con los principios de solidaridad, cooperación y servicio comunitario, fortaleciendo las acciones dirigidas al bienestar de los sectores más vulnerables de Sosúa. Las familias beneficiadas agradecieron el gesto de apoyo y valoraron la iniciativa como un alivio importante para enfrentar las dificultades económicas que atraviesan.