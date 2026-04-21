Empresa dominicana de logística cierra acuerdo internacional para llevar automatización de almacenes al país

Bender Trading Co SRL, empresa dominicana con décadas de experiencia en el diseño, suministro e instalación de sistemas de estanterías y almacenamiento industrial, dará un salto tecnológico significativo al convertirse en el representante oficial de Automha Americas Automation Corporation en la República Dominicana. El acuerdo, formalizado la semana pasada en Atlanta durante MODEX 2026 —la feria de logística y cadena de suministro más importante de las Américas—, abre la puerta a tecnología de automatización de almacenes de clase mundial para empresas dominicanas de alimentos, bebidas y distribución.

La firma del convenio se produjo durante un encuentro entre Eduardo Muñiz, presidente de Bender Trading Co., y los ejecutivos de Automha Carlos Hernández, gerente regional de ventas para América Latina, y Bill Edgy, director comercial para las Américas, en el marco del evento celebrado del 13 al 16 de abril en Atlanta, Georgia.

Con este convenio, el mercado dominicano tendrá acceso al sistema de radio shuttle semiautomático AutoSat de Automha, una tecnología de alta densidad de almacenamiento ampliamente adoptada en Europa y América Latina para operaciones de alimentos, bebidas y logística de distribución. Automha, fundada en Bergamo, Italia, cuenta con más de cuarenta años de especialización exclusiva en automatización de almacenes y opera regionalmente desde una oficina en Colombia.

“Esta alianza representa un paso estratégico para modernizar la logística empresarial en la República Dominicana, acercando tecnología de automatización de primer nivel a empresas que buscan optimizar sus operaciones y mantenerse competitivas en un mercado cada vez más exigente”, expresó Eduardo Muñiz, presidente de Bender Trading Co SRL.

El AutoSat funciona como un carro motorizado eléctrico que se desplaza solo por el interior de las estanterías, moviendo palets de mercancía sin que un montacargas o un operario tenga que entrar a los carriles. Todo se controla de forma remota desde un sistema central. El resultado es inmediato: más mercancía almacenada en menos espacio, operaciones de carga y descarga más rápidas, y menos riesgos en el almacén. Es la tecnología que usan grandes operadores de alimentos y retail en Europa y que comienza a llegar con fuerza a América Latina.

La alianza combina la trayectoria local de Bender Trading —referente en el mercado dominicano para soluciones de bodegaje en los sectores de alimentos, bebidas, retail e industria— con el liderazgo tecnológico de Automha. Las empresas locales podrán acceder a soluciones de almacenamiento automatizado respaldadas por servicio local y soporte técnico especializado desde el hub latinoamericano de Automha en Colombia.