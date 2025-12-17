Banco Popular
Empleados eliminan fechas de caducidad en latas para volver a venderlas

caducidad cata la lata

Un video alarmante que se ha difundido en redes sociales muestra a trabajadores utilizando sustancias químicas para eliminar las fechas de vencimiento de latas de refresco y luego reimprimir nuevas fechas, con el fin de volver a comercializarlas.

