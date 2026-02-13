Embajadora estadounidense ordena cierre temporal de oficina antidrogas en Santo Domingo por postura anticorrupción

Bartolo García

La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, anunció este jueves el cierre temporal de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo, como parte de una firme postura contra cualquier señal de corrupción.

La diplomática realizó el anuncio a través de las redes sociales oficiales de la embajada, donde expresó que no tolerará actos ni percepciones que comprometan la integridad del servicio público estadounidense.

Campos sostuvo que la corrupción no tiene cabida en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ninguna institución vinculada a su misión diplomática en el país.

En su mensaje, rechazó de manera categórica cualquier intento de funcionarios de utilizar sus cargos oficiales para obtener beneficios personales o ventajas indebidas.

“Es una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio”, expresó la embajadora en la comunicación difundida este jueves.

A raíz de esa postura, indicó que decidió clausurar de forma temporal la sede de la DEA en territorio dominicano, sin ofrecer detalles específicos sobre los hechos que motivaron la medida.

La embajadora dejó claro que la decisión se mantendrá hasta nuevo aviso, como parte de su compromiso con la transparencia y la ética institucional.

El anuncio se produce días después de que el administrador regional de la DEA en el Caribe, Michael Miranda, realizara una visita oficial a República Dominicana.

Durante ese encuentro, Miranda sostuvo reuniones de trabajo con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el vicealmirante José Cabrera Ulloa.

En la ocasión, el funcionario estadounidense valoró positivamente las operaciones conjuntas de interdicción contra el narcotráfico, el lavado de activos y el crimen organizado transnacional.

Ambas instituciones evaluaron los resultados obtenidos durante el último año y trazaron estrategias de cooperación para los próximos meses.

La embajadora Campos asumió oficialmente sus funciones en el país el pasado 30 de octubre, luego de ser confirmada por el Senado estadounidense tras su nominación en diciembre de 2024.

Desde el inicio de su gestión, ha sostenido encuentros con el presidente Luis Abinader, así como con la vicepresidenta Raquel Peña.

También se ha reunido con el expresidente Leonel Fernández, autoridades de seguridad y representantes del sector empresarial.

Estos acercamientos han estado enfocados en fortalecer la cooperación bilateral en temas de seguridad, desarrollo institucional y lucha contra el crimen organizado.

El cierre temporal de la oficina de la DEA ha generado atención tanto en el ámbito diplomático como en los sectores vinculados a la seguridad regional.

La medida refuerza el mensaje de la embajadora Campos de que la transparencia y la ética serán pilares fundamentales de su gestión en República Dominicana.

