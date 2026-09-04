República Dominicana se suma al Consenso de Ginebra; embajadora de EE. UU. destaca adhesión

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – La embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Leah F. Campos, celebró la incorporación del país a la Declaración del Consenso de Ginebra, durante una recepción realizada este miércoles en su residencia, luego de la firma del Acuerdo de Adhesión en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante el encuentro, Campos sostuvo que la iniciativa está vinculada con el principio de soberanía de los Estados para definir sus propias políticas y prioridades nacionales. La diplomática afirmó que los países deben conservar la capacidad de tomar decisiones conforme a sus procesos legislativos, valores e identidad, sin presiones externas provenientes de organizaciones internacionales.

La embajadora resaltó además el papel de Estados Unidos como miembro fundador de la iniciativa en 2020 y señaló que su país mantiene actualmente la Secretaría de la coalición, responsabilidad asumida desde junio de este año. La Declaración del Consenso de Ginebra promueve, entre sus postulados, la salud y las oportunidades de las mujeres, la protección de la vida, el fortalecimiento de la familia y el respeto a la soberanía nacional.

En la recepción participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó Haza; el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, y Bethany Kozma, secretaria de la Declaración del Consenso de Ginebra y directora de la Oficina de Asuntos Globales de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), quien viajó desde Washington para participar en las actividades relacionadas con la adhesión dominicana.

El encuentro reunió además a representantes de la Iglesia católica, otras comunidades religiosas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Campos reconoció durante la actividad la labor desarrollada por organizaciones dominicanas vinculadas a la promoción de la protección de la vida y el fortalecimiento de la familia.

Entre las entidades mencionadas por la diplomática estuvieron el Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (FOMUDEVI), Grupo Acción Cristiana, Movimiento Matrimonio Feliz y Juventud con una Misión (JUCUM). Campos recordó que representantes de estas organizaciones estuvieron entre sus primeros invitados oficiales a la residencia después de su llegada a República Dominicana y agradeció sus esfuerzos en defensa de los principios que promueven.

Con la adhesión de República Dominicana, la coalición del Consenso de Ginebra pasa a reunir a 43 países que representan alrededor de 2,000 millones de personas en los cinco continentes, según destacó la embajadora. La incorporación formaliza la participación dominicana en una iniciativa internacional centrada en la salud de la mujer, la protección de la vida y la familia y la defensa de la facultad soberana de los Estados para establecer sus políticas nacionales.