Embajador de la Orden de Malta entrega al Papa León XIV símbolo histórico de la fe dominicana

Roma, Ciudad del Vaticano.– El embajador de la Soberana Orden de Malta ante la República Dominicana, Enrique Antonio Valdez Aguiar, sostuvo un encuentro con Papa León XIV durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro.

El encuentro se produjo al término de la audiencia, momento en el que el Santo Padre saluda personalmente a delegaciones y visitantes presentes en el acto celebrado en el Vaticano.

Durante ese breve intercambio, el embajador dominicano tuvo la oportunidad de estrechar la mano del Pontífice y entregarle un obsequio cargado de simbolismo histórico y espiritual para el pueblo dominicano.

Se trata de una réplica de la piedra angular de la Catedral Primada de América, considerada el primer templo catedralicio construido en el continente americano.

La catedral está ubicada en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, uno de los conjuntos históricos más importantes del Caribe y patrimonio cultural de gran valor para la región.

El presente fue ofrecido como un gesto que simboliza el vínculo histórico entre la Iglesia universal y la República Dominicana desde los inicios de la evangelización en el Nuevo Mundo.

Durante la conversación, el embajador Valdez expresó al Santo Padre el afecto y la cercanía del pueblo dominicano con el pontificado y con la Iglesia católica.

Asimismo, recordó que el hoy Pontífice visitó en el pasado la República Dominicana cuando se desempeñaba como superior de la Orden de San Agustín, particularmente en la comunidad agustiniana de la ciudad de La Vega.

La réplica entregada reproduce la piedra angular colocada durante la construcción de la Catedral Primada de América a inicios del siglo XVI, monumento emblemático de la historia religiosa del continente.

La Soberana Orden de Malta, fundada en Jerusalén alrededor del año 1048, es una orden católica religiosa y laica que actúa como sujeto de derecho internacional.

La misión de la institución se resume en su lema Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum, que significa testimoniar la fe y asistir a los pobres y enfermos.

En la actualidad, la Orden de Malta desarrolla labores humanitarias y sanitarias en más de 120 países, con el apoyo de miles de voluntarios, médicos y personal sanitario.

La organización mantiene además relaciones diplomáticas con más de cien Estados y participa como observador permanente ante organismos internacionales, incluyendo Organización de las Naciones Unidas, consolidándose como una de las principales instituciones humanitarias de inspiración católica en el mundo.

