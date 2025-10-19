Embajada de EE. UU. aclara procedimiento para verificar cancelación de visas en República Dominicana

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó que el Departamento de Estado no está obligado a notificar a los titulares de una visa cuando esta ha sido cancelada, al tiempo que ofreció orientación sobre cómo verificar el estatus de los visados a través del portal oficial CEAC.

El anuncio surge luego de que en las últimas semanas circularan en redes sociales diversas publicaciones de viajeros que se habrían enterado de la cancelación de su visa estadounidense al intentar abordar vuelos o ingresar a los Estados Unidos.

En respuesta a una solicitud de información realizada por periodistas, la embajada explicó que, aunque se trata de casos poco frecuentes, una persona cuya visa figure como válida podría ser rechazada al intentar ingresar a territorio estadounidense o al abordar un vuelo con destino a ese país.

“En algunos casos poco frecuentes, personas cuya visa estadounidense aún aparezca válida pueden ser rechazadas al abordar un vuelo o al ingresar a los Estados Unidos”, indicó la misión diplomática en un comunicado.

La institución precisó que los interesados no deben comunicarse directamente con la embajada para confirmar el estado de su visa, sino que deben verificarlo de forma digital a través del sitio oficial del Consular Electronic Application Center (CEAC), disponible en el enlace:

👉 https://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspx

En caso de que el sistema indique que una visa ha sido revocada o cancelada, el solicitante deberá realizar una nueva aplicación de visa de no inmigrante y pagar nuevamente la tarifa MRV correspondiente, siguiendo el proceso regular.

“Si el sitio web CEAC indica que su visa fue revocada y desea viajar a los Estados Unidos, debe presentar una nueva solicitud de visa de no inmigrante y pagar una nueva tarifa MRV”, puntualizó la embajada.

Asimismo, recomendó que en la nueva entrevista consular, el solicitante lleve toda la documentación pertinente, incluyendo registros de viajes anteriores hacia y desde los Estados Unidos, para que el oficial consular evalúe su elegibilidad para obtener un nuevo visado.

“Por favor, lleve a su entrevista toda la documentación relevante, incluidos los registros de viajes anteriores hacia y desde los Estados Unidos. En ese momento, el oficial consular determinará su elegibilidad para obtener una nueva visa de no inmigrante”, agrega el comunicado.

La embajada recordó que la cancelación de una visa puede deberse a distintos motivos, entre ellos cambios en las condiciones migratorias, inconsistencias en la información provista o decisiones administrativas del Departamento de Estado basadas en regulaciones de seguridad y elegibilidad.

En este sentido, subrayó que la verificación del estatus a través del portal CEAC es la única vía oficial y segura para conocer si una visa continúa vigente o ha sido revocada, evitando así la desinformación que suele circular en redes sociales o plataformas no oficiales.

Las autoridades estadounidenses exhortaron a los viajeros dominicanos a mantener actualizados sus datos personales y de contacto, así como a cumplir con las normas migratorias de Estados Unidos, recordando que la validez del visado no garantiza la admisión automática en el país.

Con este comunicado, la Embajada de Estados Unidos busca fortalecer la transparencia en los procesos consulares y garantizar que los ciudadanos dominicanos dispongan de información verificada y confiable sobre sus trámites migratorios.

