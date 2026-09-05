Eladio Carrión regresa a RD con gran concierto de Halloween en Santiago

Bartolo García

Santiago, R.D. – El artista puertorriqueño Eladio Carrión regresará a República Dominicana el próximo 31 de octubre para presentar el “CORSA GRID Halloween Concert Special” en el Parque Central de Santiago, un espectáculo con el que llevará al escenario el concepto visual y musical de su más reciente producción. Las entradas para el concierto ya se encuentran a la venta a través de TodoTickets.

La presentación, concebida especialmente para la celebración de Halloween, contará con un diseño de escenario inmersivo inspirado en un gran contenedor de carga, acompañado de activaciones y experiencias dirigidas a los fanáticos. La producción estará basada en los conceptos de velocidad, carreras y movimiento constante que forman parte de la identidad de “CORSA”, buscando trasladar el universo del álbum a una experiencia en vivo.

El anuncio llega mientras Carrión continúa ampliando el contenido relacionado con esta etapa de su carrera. El artista presentó una nueva entrega de “Archives”, que combina material publicado anteriormente con contenido inédito, incluyendo un adelanto de “CORSA Reloaded”, “2×1 (Contigo/Hotspot)”, “Purple Rain Freestyle” y “Hotspot”, además de fotografías y otros materiales exclusivos para sus seguidores.

Como parte de la promoción de sus próximos proyectos, el intérprete también ha compartido adelantos de diez segundos de canciones pertenecientes a “CORSA Reloaded”, así como avances audiovisuales de “I Like That Shit” y del intro de “Sauceboyz TV”. La estrategia anticipa nuevas producciones y presentaciones dentro de una agenda internacional que el artista continuará desarrollando durante los próximos meses.

El álbum “CORSA” ha sido incluido por Complex entre los mejores discos de 2026 hasta el momento y por Billboard entre los álbumes latinos destacados del año. La producción reúne colaboraciones con Myke Towers, Mora, Cazzu, Midnvght y TopBoy, entre otros artistas, e incluye canciones como “Ricky Bobby” y “Polaroid”, esta última inspirada en el éxito de 1983 “Maniac”, de Michael Sembello.

El concierto en Santiago forma parte de un período de intensa actividad profesional para el artista, quien cuenta con seis nominaciones en Premios Juventud 2026, incluyendo la categoría Mejor Canción Dance por “Polaroid”. Asimismo, está previsto que reciba el Inspira Award durante la 39.ª edición de los Hispanic Heritage Awards, reconocimiento a su trayectoria, influencia musical y aportes dentro de la comunidad latina.

Carrión también prepara para el 6 de diciembre una nueva edición de Saucegiving, iniciativa comunitaria que se realizará en el Estadio Néstor Morales, en Humacao, Puerto Rico. El evento combina deportes, música y actividades sociales, incluyendo un partido de sóftbol con celebridades, clínicas gratuitas de béisbol y una feria de adopción de perros. La iniciativa forma parte de Sauce for a Cause, plataforma de impacto social que ha beneficiado a más de 17,000 personas en Puerto Rico, Latinoamérica y el Caribe.

Con el CORSA GRID Halloween Concert Special, Santiago se incorpora a la agenda de grandes presentaciones de Eladio Carrión en la región. El espectáculo del 31 de octubre en el Parque Central combinará música, producción visual y la temática de Halloween en una de las principales presentaciones urbanas anunciadas para la ciudad durante 2026.