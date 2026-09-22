Avolta y J&J Spirits lanzan edición especial de Ron Ripiao dedicada a Fefita La Grande

La botella conmemorativa fue presentada en Santiago como homenaje a las más de seis décadas de trayectoria de “La Mayimba”

Bartolo García

Santiago.– Avolta y J&J Spirits presentaron oficialmente una edición especial del Ron Ripiao en homenaje a Manuela Josefa Taveras, Fefita La Grande, como reconocimiento a sus más de seis décadas de trayectoria en la música típica dominicana.

La nueva botella busca rendir tributo a “La Mayimba”, considerada una de las figuras femeninas más emblemáticas del género típico y reconocida como Gran Soberana del arte popular dominicano.

El producto es elaborado por J&J Spirits y producido de manera artesanal por manos dominicanas, de acuerdo con la empresa, que destacó el cuidado puesto en el desarrollo de esta edición conmemorativa.

Durante la presentación participaron Delvair Amarilla, gerente general de Avolta en República Dominicana; Jack Astacio, fundador y director ejecutivo de J&J Spirits, y la propia Fefita La Grande, quien acompañó el lanzamiento de la botella dedicada a su carrera.

Astacio señaló que la edición especial busca unir dos elementos ligados a la cultura dominicana: la música típica y el ron. “Ha sido un gran reto y una distinción crear un ron excelso que enaltezca y vaya acorde a la exitosa trayectoria de doña Fefa, nuestra reina de la música típica”, expresó.

Por su parte, Amarilla destacó que el lanzamiento forma parte del propósito de promover productos dominicanos entre viajeros internacionales. “El lanzamiento del Ron Ripiao Edición Especial Fefita La Grande refleja nuestro compromiso con la celebración del patrimonio autóctono nacional”, manifestó.

Fefita La Grande agradeció a J&J Spirits y Avolta por incluirla en el proyecto y calificó la iniciativa como un momento significativo para la música dominicana. J&J Spirits, creadora también de la mamajuana Kalembú y otras marcas de bebidas producidas en República Dominicana, amplía así su portafolio con esta edición especial de Ron Ripiao.