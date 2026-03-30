El Teatro Nacional Eduardo Brito inaugura nueva cabina de sonido y luces en el Café Bar Juan Lockward

SANTO DOMINGO.- El Café Teatro Juan Lockward, ubicado en el Teatro Nacional Eduardo Brito, nombrado en honor al destacado músico, compositor de canciones populares y guitarrista, presenta al público general su nuevo sistema de sonido y moderno equipo de luces.

Esta mejora viene a elevar la calidad de las presentaciones que se realizan en este espacio, adecuándose a los requerimientos y necesidades de los artistas, técnicos y productores, así como a diversificar la programación.

A partir de ahora, el Café Teatro Juan Lockward se transforma en un espacio cultural versátil donde podrán presentarse obras de teatro, stand up comedy, conciertos, ruedas de prensa, tertulias literarias entre otras actividades artísticas.

Gracias a las respuestas de la Embajada de República Popular China, como parte de un esfuerzo conjunto, solidaridad y apoyo a la cultura dominicana, así como a las artes.

En el marco de la cooperación internacional entre ambos países, este equipamiento fue posible a la buena disposición de Su Excelencia Señor embajador en la República Dominicana Chen Luning.

Este importante proyecto fue gestionado por el Teatro Nacional Eduardo Brito, bajo la Dirección General y Artística del maestro Carlos Veitía, junto a la Fundación Amigos del Teatro Nacional y su presidenta, Jenny Podestá de Vásquez.

En ese sentido, somos un lugar referente para la realización de eventos de teatro y actividades culturales, reafirmando el gran compromiso del Teatro Nacional Eduardo Brito con los artistas y con el crecimiento del Arte y la Cultura en la República Dominicana.