El Sultán de la Bachata rendirá tributo a Ramón Torres en una noche histórica en Higüey

José Manuel encabeza un emotivo homenaje musical a “El Poeta” con la participación de 20 artistas en escena

El bachatero José Manuel, conocido artísticamente como “El Sultán de la Bachata”, anunció la realización de un emotivo homenaje al legendario cantante Ramón Torres, un evento que promete convertirse en una de las noches más memorables para los amantes de este género musical.

La actividad se llevará a cabo el próximo viernes 19 de diciembre en el Club Salvaleó de Higüey, escenario escogido para rendir tributo a la vida y trayectoria de uno de los intérpretes más influyentes de la bachata dominicana.

El homenaje contará con la participación de 20 artistas en escena, quienes interpretarán algunos de los temas más emblemáticos del repertorio de Ramón Torres, conocido cariñosamente como “El Poeta de la Bachata”.

Los organizadores adelantaron que será una velada cargada de emociones, recuerdos y musicalidad, en la que se resaltará el legado artístico de Torres y su impacto en varias generaciones de seguidores y músicos del género.

Durante el evento, el público podrá disfrutar de canciones que han marcado época, entre ellas “Las Estrellas Brillarán”, “Tus Cartas Llegan”, “Ya Volvió”, “Lo Que Pasó Pasó” y “Para qué Sirven las Palabras”, temas que consolidaron la carrera del homenajeado.

El repertorio incluirá además composiciones como “No Speak Spanish”, “Chica Salvaje”, “De Higüey a la Capital” y “La Travesía”, canciones que continúan teniendo un fuerte respaldo entre los seguidores de este icónico artista.

El Club Salvaleó de Higüey se convertirá así en el epicentro de una celebración que busca enaltecer la bachata como expresión cultural y rendir justicia a uno de sus exponentes más líricos y representativos.

Este homenaje es organizado por José Manuel “El Sultán”, quien además de ser el anfitrión del evento tendrá una participación estelar, interpretando varios temas y compartiendo escenario con otros artistas invitados.

El Sultán ha sido reconocido por su constante promoción de la bachata tradicional y por su respeto a las figuras que han cimentado el camino del género tanto a nivel nacional como internacional.

Al referirse a la actividad, José Manuel expresó su profunda emoción por poder rendir tributo a un artista que considera un referente y un ejemplo dentro de la música dominicana.

“Estoy muy emocionado con la realización de este evento que tiene como finalidad honrar a uno de los artistas más emblemáticos de la bachata, a quien admiramos y que nos ha servido de ejemplo”, manifestó el bachatero.

Agregó que la noche del 19 de diciembre estará cargada de alegría y gratitud, al poder reconocer y celebrar la vida y la trayectoria artística de Ramón Torres junto a colegas, músicos y seguidores del género.

El evento busca también fortalecer el valor cultural de la bachata y reafirmar su vigencia como uno de los ritmos más representativos de la identidad dominicana.

Con esta iniciativa, José Manuel “El Sultán de la Bachata” apuesta a dejar una huella imborrable en la historia del género, rindiendo un merecido homenaje a un artista cuya obra continúa inspirando a nuevas generaciones.

Con información desde Nueva York de Luis Henríquez