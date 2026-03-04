El Sultán de la bachata llevará su música a escenarios europeos

Nueva York, EE. UU.– El bachatero dominicano José Manuel El Sultán se prepara para iniciar un mini tour por varias ciudades de Europa, donde cuenta con una amplia base de seguidores.

La gira musical incluirá presentaciones en países como España, Italia, Alemania y Suiza, plazas donde la bachata dominicana continúa ganando popularidad entre el público internacional.

Según informaciones dadas a conocer por su equipo de trabajo, el artista tiene conciertos confirmados en Milán, Pescara y Nápoles en Italia.

Asimismo, el intérprete también se presentará en Sevilla, España; Colonia, Alemania; y Ginebra, Suiza, ciudades donde la música tropical y la bachata han logrado una notable aceptación.

El artista expresó su entusiasmo por reencontrarse con los fanáticos que residen en distintas partes de Europa y que han respaldado su carrera musical durante años.

“Es una alegría volver a compartir con el público que siempre ha apoyado nuestra música y que mantiene viva la pasión por la bachata fuera de la República Dominicana”, manifestó el cantante.

El tour está siendo organizado por el comunicador y empresario artístico Luis Henríquez, quien posee amplia experiencia en la industria musical internacional.

Henríquez ha trabajado previamente con numerosos artistas dominicanos y extranjeros, facilitando la proyección de la música latina en escenarios internacionales.

Durante la gira, José Manuel “El Sultán” interpretará algunos de los temas más populares de su repertorio.

Entre las canciones que formarán parte del espectáculo se encuentran “Elizabeth”, “Spanish Girl”, “Con una Pinta Así”, “Contra Viento y Marea”, “No Hace Falta” y “Tu Amor Fue Diferente”.

También se espera que el artista incluya éxitos como “Pobre Diablo”, “No Puedo Darte Todo” y “He Sido Infiel”, temas que han marcado su trayectoria en el género.

Con esta gira europea, el bachatero busca seguir consolidando su presencia internacional y continuar llevando la bachata dominicana a nuevos públicos en el Viejo Continente.

Con información de Luis Henríquez