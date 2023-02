El sorprendente cambio físico de Scarlett Johansson desde su primera aparición en cine

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

La actriz obtuvo reconocimiento a nivel mundial con su trabajo como Black Widow en el Universo Cinematográfico de Marvel. ¡Mira su evolución a través de sus proyectos en cine!

A sus 38 años, Scarlett Johansson ha sabido construir una carrera repleta de éxitos. Desde pequeña, se ha lucido en proyectos como actriz y modelo, para luego convertirse en una estrella a nivel global a partir de su paso por el Universo Cinematográfico de Marvel. Solo interpretando a Black Widow en la franquicia de superhéroes, la artista ha mostrado un sorprendente cambio físico. Aquí hacemos un repaso desde su primera aparición en cine hasta ahora.

+ El cambio físico de Scarlett Johansson desde sus inicios

Scarlett Johansson en Avengers: Infinity War (IMDb).© Proporcionado por Spoiler

Nacida en 1984 en Nueva York, Scarlett Johansson demostró su interés por el mundo artístico desde que era una niña. Y para su familia no fue una sorpresa: su abuelo era cineasta, su madre era productora de cine y su hermana mayor era actriz. De este modo, apoyaron su formación teatral y comenzó a audicionar para formar parte de anuncios. Tras ser rechazada en numerosas ocasiones, optó por probar suerte en la industria cinematográfica y a sus 9 años debutó en pantalla.

Fue así como en 1994 tuvo un rol secundario en North, la comedia dirigida por Rob Reiner y protagonizada por Elijah Wood y Bruce Willis. Su innegable carisma y talento siendo tan solo una niña la llevaron a obtener papeles en Just Cause (1995) y If Lucy Fell (1996). Y rápidamente, apareció su primer protagónico: Manny & Lo, el film de Lisa Krueger.

Su crecimiento profesional fue acompañado por su transformación física: tras lucirse en roles infantiles o adolescentes, finalmente en 2003 comenzó a tomar papeles adultos. Así lo expuso en Lost in Translation, la película de Sofia Coppola que protagonizó junto a Bill Murray. Sus rasgos mucho más maduros y un cambio en su corte de cabello, instalaron a Scarlett Johansson como una de las actrices jóvenes más destacadas de la industria. Aquello no solo lo estableció la audiencia, sino también la crítica especializada que la llevó a ser nominada como Mejor Actriz en los Globos de Oro.

Scarlett Johanssonn en North (IMDb).© Proporcionado por Spoiler

En su filmografía, se destacan piezas como Girl with a Pearl Earring (2003), A Love Song for Bobby Long (2004), Match Point (2005), The Prestige (2006), The Nanny Diaries (2007), Vicky Cristina Barcelona (2008) y He’s Just Not That Into You (2009). No fue hasta 2010 cuando su vida tuvo un antes y un después: Johansson fue la elegida para personificar a Natasha Romanoff en Iron Man 2, incorporándose de este modo al Universo Cinematográfico de Marvel y obteniendo el reconocimiento de los amantes de los superhéroes.

Scarlett Johansson en Jojo Rabbit (IMDb).© Proporcionado por Spoiler

Con su interpretación de Black Widow, consiguió participar de éxitos de taquilla como The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) y su película en solitario titulada Black Widow (2021).

Scarlett Johansson en Manny & Lo (IMDb).© Proporcionado por Spoiler

Paralelamente, se unió a proyectos de la talla de Her (2013) y Lucy (2014), además de Jojo Rabbit y Marriage Story, que le valieron su nominación a los Premios Óscar 2020. En este sentido, desde su primera aparición en cine hasta hoy, Scarlett Johansson ha logrado exponer una imponente versatilidad, acompañada de su cambio físico que le ha permitido interpretar desde una superheroína hasta una activista antinazi en Alemania.