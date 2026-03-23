El Salvador convoca jugadores para enfrentar a RD el jueves

Tuto Tavárez



SANTIAGO.-El director técnico de la Selección Mayor, de El Salvador, Hernán Darío Gómez dio a conocer 23 jugadores convocados para el encuentro del jueves contra la Selección de República Dominicana, en el estadio del Cibao FC, en Santiago delos Caballeros.



Entre los jugadores que conforman el elenco de los salvadoreños, figura el delantero Brayan Gil, quien está de líder goleador con 12, en la Liga Premier de Rusia, donde juega para FC Báltica.



Gil es apodado el “Nuevo Zar del gol en Rusia”, debido a su extraordinario desempeño cuando la liga está en mediado de marzo.



Para el partido del jueves con RD y el domingo contra Martinica, el míster de El Salvador Hernán Darío Gómez, ha convocados 15 jugadores de la Liga Superior de la liga salvadores y 8 que militan en el extranjero.



Los porteros convocados por el país sudamericano son: Mario González y Geonathan Barrera.

Los defensas seleccionados son: Julio Sibrián, Jefferson Valladares.Liandro Claros, Jorge Cruz, Alejandro Henríquez, Diego Flores, Rudy Clavel y Cristian Martínez.



Como volantes vienen a la República Dominicana, Marcelo Díaz, José Portillo, Leonardo Mendívar, Mauricio Cerritos, Kevin Reyes, Jairo Henríquez, Noel Rivera, Nathan Ordaz y Gabriel Arnold.

Como delanteros figuran el goleador Brayan Gil, Emerson Marcelino y Styven Vásquez.



El jueves el estadio del Cibao FC también acogerá a las 5:00 de la tarde, previo a RD y El Salvador, el choque entre Martinica y Cuba.



El viernes en el mismo escenario habrá enfrentamiento entre Belice y San Martín a las 7:30 de la noche y el domingo a las 3:00 El Salvador y Martinica.



El lunes 30 cierran con 2 partidos, se enfrentan a las 4:30 de la tarde, Guyana y Belice y a las 7:30 de la noche Dominica y San Martín.



