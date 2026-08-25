El Pino reunirá pilotos internacionales en la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Motocross

Bartolo García

EL PINO, La Vega.– La pista internacional de El Pino será escenario este domingo de la cuarta competencia puntuable del Campeonato Nacional de Motocross, evento que contará con la participación de pilotos de República Dominicana, Puerto Rico y Argentina, además de una destacada representación de jóvenes talentos criollos que buscan continuar escalando posiciones en el certamen.

La organización confirmó la presencia de los puertorriqueños Kevin Ceballos y Eduardo Morales, quienes ya se encuentran entrenando junto a los corredores dominicanos. Asimismo, para este miércoles está prevista la llegada del argentino Lautaro Toro, aumentando el atractivo internacional de una competencia que promete intensas disputas en la pista vegana.

Pepe Caba, presidente de la comisión organizadora y miembro federado, destacó el entusiasmo que ha generado la jornada y explicó que los trabajos de acondicionamiento de la pista se desarrollan de manera permanente, incluyendo la utilización constante de agua para controlar el polvo y garantizar mejores condiciones para los competidores y asistentes.

La competencia comenzará a las 10:00 de la mañana del próximo domingo y contará con diez categorías, entre ellas MX-1 y MX-2 para expertos, pre-expertos, Master A y B, novatos, 85cc, 65cc, súper pee wee, pee wee y principiantes. Las distintas divisiones disputarán dos mangas de acuerdo con los tiempos establecidos para cada modalidad.

La lucha por los primeros lugares mantiene elevada la expectativa. Franklin Nogueras encabeza MX-1 con 136 puntos, mientras F. Nogueras Jr. lidera MX-2 con 147 unidades. En pre-expertos, Seigel Ayala ocupa la cima con 137 puntos, apenas uno por delante de Jorge Isaac Suárez, mientras Ariel Lora domina Master A con 150 y Tirso Martí encabeza Master B con 147.

Las categorías juveniles también presentan una cerrada competencia. Randy Liriano lidera 85cc con 150 puntos; Franklin Morillo domina 65cc con 138; Hamlet Veras encabeza súper pee wee con 150 y Luís Alvarado ocupa el primer puesto en pee wee con 97. En novatos, Lisandro de los Santos suma 144 unidades, mientras Richard González lidera principiantes con 136.

El campeonato reúne alrededor de cien pilotos avalados por la Federación Dominicana de Motociclismo, presidida por Carlos Amiro Finke Brugal. La cuarta puntuable cuenta con el respaldo de diversas empresas y se perfila como una de las jornadas más atractivas de la temporada, tanto por la presencia internacional como por la cerrada disputa que mantienen los principales pilotos por el liderato nacional.