El petróleo de Texas sube más de 5 % y se acerca a los 100 dólares por la guerra

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) registró este viernes un aumento de 5.46 %, acercándose nuevamente a la barrera de los 100 dólares por barril, impulsado por la creciente tensión en Oriente Medio.

Al cierre de la jornada, los contratos de futuro para mayo subieron 5.16 dólares, situándose en 99.64 dólares por barril, siendo el nivel más alto de la semana.

Durante los últimos días, el comportamiento del crudo ha sido volátil, llegando a superar los 101 dólares el lunes, aunque luego descendió por debajo de los 90.

La escalada del conflicto en la región ha generado incertidumbre en los mercados energéticos, especialmente tras los enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Uno de los principales focos de preocupación es el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte mundial de petróleo, donde recientes restricciones han elevado la tensión.

En medio de este panorama, las negociaciones para poner fin al conflicto continúan sin avances concretos, aumentando la presión sobre los precios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán estaría dispuesto a negociar, aunque no se ha confirmado un acuerdo cercano.

Mientras tanto, autoridades israelíes han advertido que los ataques podrían intensificarse, lo que mantiene en alerta a los mercados internacionales.

El alza del petróleo impacta directamente en los costos energéticos a nivel global, incluyendo países como República Dominicana.