El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y DP World anuncian inversión adicional de USD$100 millones para 2026

CIUDAD DE PANAMÁ. – En el marco del Congreso Mundial de Zonas Francas, el Gobierno de la República Dominicana, bajo la visión macroeconómica del presidente Luis Abinader, y la multinacional logística DP World oficializaron una inversión adicional de USD$100 millones proyectada para el año 2026. Esta inyección de capital, coordinada a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes bajo el liderazgo del ministro Yayo Sanz Lovatón, está diseñada para expandir y modernizar el ecosistema de zonas económicas y la infraestructura logística del país.

Este movimiento estratégico capitaliza la ventaja competitiva de la República Dominicana en la región del Caribe y las Américas. El Estado dominicano posiciona esta alianza como un hito en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), evidenciando ante los mercados globales que la estabilidad jurídica y la seguridad operativa son los principales motores para liderar la relocalización de las cadenas de suministro.

Al respecto, el ministro Sanz Lovatón resaltó que este marco de colaboración garantiza que la expansión de la infraestructura portuaria y de almacenamiento trascienda la logística convencional. El objetivo central es integrar de manera directa a las micro, pequeñas y medianas empresas en el comercio internacional, fomentando un encadenamiento productivo que genere valor agregado nacional.

El anuncio contó con la participación de Manuel Martínez, CEO de DP World en la República Dominicana, quien lidera la transformación operativa para convertir al país en el nodo logístico más avanzado y resiliente del hemisferio. Este esfuerzo público-privado es apoyado por actores clave como Angie Berges, Vicepresidenta de Relaciones Institucionales de INICIA, evidenciando un modelo de colaboración que asegura transferencia tecnológica y empleos de alto valor, Simon Sonoo, Vicepresidente de Desarrollo de Zonas Económicas del Grupo DP World; Jorge Díaz, Vicepresidente de Zonas Económicas para la República Dominicana; y Leila Alagroobi, Gerente Senior de Relaciones Gubernamentales del Grupo DP World.

Con esta inversión, la República Dominicana reafirma su posición como el destino más competitivo de la región para la manufactura y la distribución global, consolidando un modelo de gobernanza que alinea el crecimiento corporativo con el desarrollo económico sostenible del país.