El MAP pone en marcha el SISMAP Burocracia Cero para evaluar y dar seguimiento a la gestión de trámites en las entidades públicas

Santo Domingo. – Con la firma de la Resolución No. 034-2026, el Ministerio de Administración Pública (MAP) puso en marcha el SISMAP Burocracia Cero, una herramienta tecnológica orientada a evaluar y dar seguimiento a los trámites públicos de mayor demanda ciudadana.

Mediante este sistema, la ciudadanía podrá contar con información clara sobre la gestión de los trámites que impactan la vida diaria, conocer los estándares establecidos y dar seguimiento a la evolución de estos procesos en el tiempo, fortaleciendo así la transparencia y convirtiendo la simplificación administrativa en una política pública sostenible, basada en evidencia y seguimiento permanente.

Con la implementación del SISMAP Burocracia Cero, el MAP busca impulsar un Estado más ágil, moderno y centrado en las personas, donde las instituciones trabajen de forma coordinada para promover procesos más organizados, simplificar trámites, reducir la burocracia, disminuir costos y mejorar la calidad de los servicios públicos por medio de la transformación digital del Estado dominicano.

Este sistema permitirá, además, que los esfuerzos de simplificación sean medibles y verificables, asegurando que los avances institucionales no dependan de iniciativas aisladas, sino que se integren planes y estrategias de mejora continua.

Implementación

El SISMAP Burocracia Cero iniciará con 362 trámites y será implementado de manera progresiva en las instituciones públicas priorizadas. Durante el primer año, se desarrollará un proceso de acompañamiento institucional y estabilización metodológica, a fin de garantizar coherencia en la aplicación de los indicadores y confiabilidad en la información generada con el apoyo de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Ogtic) y el acompañamiento técnico y operativo de la Unidad de Gestión de Resultados (UGR).

La incorporación de trámites y servicios al sistema se realizará priorizando aquellos en proceso de digitalización bajo el Programa Burocracia Cero o iniciativas similares de mejora regulatoria y digitalización. Este proceso continuará progresivamente hasta alcanzar la cobertura del 100% de los trámites del Estado dominicano, consolidando al sistema como el índice oficial de prestación de servicios públicos.

Durante las fases iniciales de implementación, validación metodológica y pruebas operativas de la plataforma, la información, evidencias y resultados generados tendrán carácter interno y reservado, con el propósito de garantizar la consistencia técnica, la integridad de los datos y la adecuada madurez operativa del sistema. Una vez superadas estas etapas, los resultados serán habilitados progresivamente para consulta pública.

Rol de las instituciones

El sistema no sustituye las funciones propias de las instituciones, sino que estas serán las responsables de ejecutar las acciones de mejora regulatoria, simplificación administrativa y transformación digital de los trámites y servicios seleccionados mediante planes alineados al Programa Gobierno Eficiente – Burocracia Cero.