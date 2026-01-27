El MAP inicia capacitación de Unidades de Recursos Humanos para fortalecer el servicio civil, con apoyo del CLAD y del BID

Santo Domingo, RD. – El Ministerio de Administración Pública (MAP) dio inicio al Programa de Capacitación Integral en Gestión Estratégica de Recursos Humanos, un proceso formativo de alcance nacional orientado a fortalecer las capacidades de las Unidades de Recursos Humanos (URH) del sector público y a su certificación, para consolidar una gestión del servicio civil más eficiente, equitativa y profesional.

La iniciativa se desarrolla en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Servicio Civil de la República Dominicana, ejecutado por el MAP en colaboración con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), organismo internacional de reconocido prestigio en la formación de servidores públicos en Iberoamérica y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La capacitación inicia con la participación de los equipos de Recursos Humanos del MAP y de algunos de los ministerios que han sido priorizados en esta etapa: Ministerio de Hacienda y Economía, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Este programa de capacitación integral contempla la formación de aproximadamente 250 servidores públicos con certificación internacional del CLAD. En el marco de un trayecto estructurado en tres componentes complementarios: la capacitación de las Unidades de Recursos Humanos, orientada al fortalecimiento de sus competencias técnicas y estratégicas; la formación de formadores, a través del INAP, para garantizar la sostenibilidad y escalabilidad del modelo; y el fortalecimiento de liderazgo, enfocado en la toma de decisiones, la innovación y la gobernanza del futuro.

A través de este proceso formativo, el MAP avanza en uno de los objetivos centrales del Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Servicio Civil: mejorar el desarrollo de la Gestión de Recursos Humanos en el servicio civil dominicano, asegurando procesos más eficientes y equitativos de contratación y evaluación, alineados a los principios del mérito y la profesionalización.

Con esta iniciativa, el MAP reafirma su compromiso con la transformación de la Administración Pública, colocando a las personas y sus capacidades en el centro de una gestión pública orientada a resultados y al fortalecimiento institucional del Estado dominicano.