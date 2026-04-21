El Instituto OMG lanza especialidad pionera para liderar la sostenibilidad corporativa desde cualquier área profesional

SANTO DOMINGO. – El Instituto especializado de Investigación y Formación OMG (Instituto OMG) lanzó una nueva Especialidad en Derecho y Sostenibilidad Corporativa, un programa académico de vanguardia diseñado para formar a los “arquitectos” del nuevo paradigma empresarial. Esta propuesta rompe con el esquema tradicional al estar dirigida a profesionales de todas las áreas del saber —no solo abogados— que busquen transformar los desafíos ambientales y sociales en ventajas competitivas y en un legado de valor para la sociedad.

Un programa multidisciplinario con visión global

A diferencia de otros programas técnicos, esta especialidad fue estructurada específicamente para ejecutivos, consultores y líderes de diversos sectores que entienden que la sostenibilidad es el nuevo estándar global de éxito. El perfil de ingreso es inclusivo, acogiendo a graduados de Administración de Empresas, Economía, Ciencias Ambientales, Derecho y otras carreras afines.

El objetivo es dotar a estos profesionales, independientemente de su formación base, de una visión integral para diseñar, implementar y evaluar estrategias que fomenten la sostenibilidad en el entorno empresarial y gubernamental. El programa cuenta con un equipo de profesores expertos nacionales e internacionales provenientes de España, Italia, Costa Rica y República Dominicana.

Estrategias para el impacto social y los retos globales

El plan de estudios, que se desarrolla en un formato híbrido durante 3 cuatrimestres, se enfoca en brindar herramientas prácticas para lidiar con los retos actuales en materia de medio ambiente, sostenibilidad y gobernanza (ESG).

La formación abarca aspectos como la arquitectura de impacto ESG, que permitirá a los estudiantes generar la capacidad para diseñar marcos internos que produzcan un impacto social positivo y de largo plazo, transformando la responsabilidad corporativa en un motor de bienestar social. Asimismo, la gestión de riesgos y resiliencia, que los dotará de habilidades para anticipar y gestionar conflictos derivados del impacto ambiental y la protección de los derechos humanos, asegurando la continuidad y reputación de la organización.

También se abordará la innovación e incidencia responsable, en la que los estudiantes adquirirán competencias para influir proactivamente en la creación de políticas públicas bajo principios de transparencia y ética y la gestión de proyectos sostenibles, para obtener destrezas para liderar iniciativas que integren la sostenibilidad en la cadena de valor y gestionar crisis vinculadas a aspectos ambientales. Cuerpo docente y excelencia académica

Trayectoria y Excelencia Académica

Con el lanzamiento de esta especialidad el Instituto OMG responde a las necesidades del sistema productivo que demanda profesionales con capacidades de liderazgo en materia de sostenibilidad.

El Instituto OMG es una institución que se ha consolidado como referente en la formación de profesionales de alto nivel mediante programas que combinan el rigor académico con la práctica estratégica. Esta nueva oferta académica es el resultado del compromiso continuo del IOMG con la innovación educativa, preparando a los líderes para navegar con éxito en mercados globales cada vez más exigentes.