El fútbol: Un deporte universal

Por JUAN T H

El fútbol es el único deporte universal.

Se practica en prácticamente todos los países.

Más de cuatro mil millones de aficionados.

De acuerdo con la poderosa Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), alrededor de 270 millones de personas juegan al fútbol activamente en el mundo, mientras otros mil 500 millones lo hacen de manera recreativa. ¡Una monstruosidad!

(Siempre he pensado que los hombres tienen un problema con las bolas. En casi todos los deportes hay una bola o una pelota, no sé por qué: fútbol, baloncesto, tenis, golf, voleibol, béisbol, ping-pong, etc.)

Mucho antes de que conociéramos el fútbol como lo conocemos hoy, desde hace muchos siglos los hombres jugaban con una pelota dándole patadas. No fue sino hasta 1863 cuando los británicos le dieron forma, lo reinventaron y contribuyeron a su masificación. (No son pocos los que sostienen que el fútbol, como lo conocemos hoy, fue creado por Gran Bretaña)

Estamos viendo el final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que ha tenido como sedes a Canadá, México y Estados Unidos. ¡Es un negocio muy grande! La FIFA calcula alrededor de 15 mil millones de dólares. (Un elemento nuevo: hay un receso para la “hidratación” de los jugadores que no es más que una trampa para que los fanáticos consuman toda clase de porquerías que los hagan aumentar de peso, les suban la presión arterial y la glucemia, y los conviertan en diabéticos. Para que haya más goles, EE. UU. está solicitándole a la FIFA que aumente el tamaño de la portería)

Es la primera vez, en la historia de los mundiales que se celebran desde el año 1930, que el presidente de un país, Donald Trump, con aire imperialista, dueño del mundo, le pide al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que le quite la tarjeta roja a un jugador para que pueda jugar en un partido definitivo, que por fortuna EE. UU. fue goleado 4 a 1, para alegría de los fanáticos de todo el mundo. Lo más vergonzoso fue que el tal Gianni, en un acto de genuflexión, propio de un lacayo mequetrefe, cedió ante el pedido del mandatario estadounidense.

(¡Cuánto gusto me dio, supongo que al resto del mundo también, que Bélgica goleara a Estados Unidos 4 a 1 en los octavos de final de la Copa!)

Un detalle que supongo que Jorge Rolando Bauger, entrenador y comentarista, a quien el desarrollo del fútbol en la República Dominicana le debe mucho, ha notado es la cantidad de jugadores negros en las selecciones de la mayoría de los países de “supremacía blanca”. ¡Increíble! Por momentos pienso que la selección de Francia, por ejemplo, proviene de África, con jugadores como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni y Dayot Upamecano, entre otros. ¡Wao! Lo mismo ocurre con los equipos de otros países.

Y pienso en la época de la esclavitud y la colonización de los continentes africano y americano. Millones de hombres y mujeres fueron secuestrados de sus países y llevados por la fuerza a Europa y América. Los indígenas fueron igualmente esclavizados, aniquilados y marginados. Estados Unidos, un país de inmigrantes, los mismos inmigrantes que hoy destierra y trata a patadas porque cree no necesitar “mano de obra no calificada ni acorde con su desarrollo”, mató a más de diez millones de indígenas, que eran los verdaderos dueños del territorio.

Supongo que los jugadores negros que integran las selecciones de los países blancos son descendientes de africanos esclavizados y posteriormente nacionalizados.

La colonización ideológica se mantiene a través de los deportes. La enajenación, de manera sutil, y a veces no tan sutil, también.

La práctica y la masificación de los deportes están íntimamente vinculadas con las intervenciones militares y la colonización: el béisbol se practica y se juega en países donde Estados Unidos ha invadido o colonizado, como la República Dominicana, Puerto Rico y Cuba, entre otros. Con el fútbol ocurre algo similar, como en Haití, que fue colonia de Francia, para citar solo un ejemplo. (No es casual que en Haití se juegue más y mejor fútbol que en nuestro país; de igual manera, en el nuestro se juega y se practica más béisbol que en el vecino)

De todas maneras, sigamos disfrutando del negocio mundial de la FIFA, que está muy emocionante.

Nota: Al terminar de escribir este artículo, la selección de Argentina derrotó a la de Suiza, 3 goles a uno. Ahora se enfrentará a Inglaterra en la semifinal del mundial.

PD: No tengo cultura futbolística. Me aburre, igual que el béisbol. ¡Muy lentos para mi gusto!