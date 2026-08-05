Medalla de oro para la República Dominicana

Por JUAN T H

Cuando terminen los XXV juegos Centroamericanos y del Caribe, el sábado 8 del presente mes, la primera medalla de oro, como dijera el narrador y comentarista deportivo Ernesto Kranwinkel durante las transmisiones, será para la República Dominicana y su gobierno presidido por Luís Abinader que invirtió más de 9 mil millones de pesos en el remozamiento, modernización y construcción de las obras que alojaron a más de seis mil 200 atletas de los 37 países y territorios que integran la región, en 57 disciplina.

(Dice mi amigo Luís Medrano, con algo de razón, que para la inauguración debieron contratarse artistas de la categoría de Juan Luís Guerra, Maridaría Hernández, Sergio Vargas, Wilfrido Vargas, Héctor Acosta y Eddy Herrera, entre otros. La clausura puede ser buen momento para acoger la sugerencia del empresario Medrano)

El éxito de los juegos estuvo garantizado desde la inauguración con un espectáculo maravilloso de música y colores donde se resaltaron los valores culturales del país, encabezados por el presidente Abinader y los integrantes de la comisión organizadora, a saber, Kelvin Cruz, Carolina Mejía, Luisón Mejía, José Monegro, Felipe Vicini, Garibaldi Bautista, José Joaquín Puello, entre otros.

(Sería injusto ignorar el buen trabajo de los técnicos, camarógrafos, fotógrafos, periodistas, narradores y comentaristas deportivos de Radio Televisión Dominicana (RTVD), canal oficial de los juegos, bajo la dirección general de su director Iván Ruíz)

Los dominicanos le dimos un buen respaldo a los juegos con la asistencia masiva durante las competencias de las distintas disciplinas.

Vimos a los atletas de México, Colombia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Aruba, Antigua y Bermuda, Bahamas, Curazao, Guyana, Belice, entre otros. Y, por supuesto, República Dominicana, país anfitrión.

(Las instalaciones deportivas fueron de primera. Nada que envidiarles a los otros países de la región. Nuestros ingenieros, arquitectos, diseñadores, etc. ¡Se esmeraron! ¡Aplausos para ellos! ¡Se la comieron!)

¡El presidente Abinader debe estar satisfecho por el éxito de los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en la República Dominicana! La inversión superior a los nueve mil millones de pesos, valieron la pena. El retorno lo veremos más adelante con la preparación de nuestros atletas no solo en sus diferentes disciplinas, sino en la parte educativa. No basta con tener las mejores instalaciones si no educamos, si no invertimos en las condiciones de vida de nuestros atletas.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe pueden convertirse en un empujón definitivo para el desarrollo deportivo hasta convertirnos en una verdadera potencia, como ocurrió en Cuba, hace unos años, que logró, gracias a la inversión en sus atletas, en la quinta potencia deportiva del mundo en unas olimpiadas. (Tenemos el potencial deportivo. Nuestros atletas poseen un talento único. Solo tenemos que trabajar, edúcalos, mejorar sus condiciones de vida material y espiritual. Precisamos de una inversión y de una política bien orientada ¡

Mientras tanto, terminemos de disfrutar los días que nos quedan de los Juegos. ¡Ojalá sigamos avanzado en el medallero hasta terminar en cuarto o quinto lugar!

Concluyo dándole un fuerte aplauso a los organizadores, incluyendo al presidente Luís Abinader, sin olvidar subirlos al pedestal para entregarle una medalla de oro simbólica por la inversión y por el montaje. ¡Se la merecen!