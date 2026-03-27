El especial de aniversario de Hannah Montana supera los 6.3 millones de visualizaciones

El documental por el 20 aniversario de Hannah Montana debutó con 6.3 millones de reproducciones en Disney+, posicionándose como uno de los lanzamientos más exitosos de la plataforma.

Según informó The Walt Disney Company, la celebración del aniversario también provocó un aumento de casi 1,000 % en las visualizaciones del catálogo de la serie durante la última semana.

A lo largo del tiempo, los fanáticos han acumulado más de 500 millones de horas vistas del contenido de Hannah Montana en todo el mundo, reflejando su impacto generacional.

El aniversario ha ido más allá de la pantalla, con colaboraciones y productos inspirados en la serie, incluyendo una bebida temática y experiencias inmersivas para los fans.

Entre estas iniciativas destaca una casa en Malibú, utilizada para las tomas exteriores del show, que fue adaptada para recrear el universo de la serie.

El espacio incluye elementos icónicos como el armario secreto, discos de oro, guitarras y detalles que evocan la vida de la protagonista.

En el especial, la artista Miley Cyrus regresa a los archivos de Disney y revive momentos clave de la serie junto a la comunicadora Alex Cooper.

La producción muestra un recorrido emocional por una de las franquicias más influyentes de la televisión juvenil.

El éxito del documental confirma que Hannah Montana sigue siendo un fenómeno cultural que conecta con nuevas y antiguas generaciones.