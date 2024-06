El crudo testimonio de Paris Hilton sobre las torturas y abusos que sufrió en su adolescencia en un internado de Utah

La empresaria Paris Hilton compareció ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes para abordar la reforma en las instalaciones de tratamiento juvenil. A sus 43 años, relató su experiencia traumática de presunto abuso en estos centros, instando a los legisladores del Congreso de Estados Unidos a tomar medidas urgentes para proteger a los niños vulnerables.

Hilton, conocida por su papel en la serie de reality The Simple Life, describió cómo a los 16 años fue “arrancada de su cama en medio de la noche” y trasladada a varias instalaciones para adolescentes. Dentro de estos centros, según su testimonio, fue “alimentada a la fuerza con medicamentos y abusada sexualmente por el personal”.

Además, señaló que durante dos años no se le permitió hablar, moverse libremente o incluso mirar por una ventana.

La celebridad estadounidense, quien ha sido una defensora activa de los derechos de los niños en instalaciones juveniles, detalló las condiciones abusivas a las que fue sometida. “Fui arrastrada por los pasillos, desnudada y arrojada al confinamiento solitario”, relató en su testimonio, tratando de exponer la crudeza de los métodos utilizados en estos centros.

Paris Hilton acusó a la industria de instalaciones juveniles de estar más interesada en las ganancias económicas que en la protección y el cuidado de los niños a su cargo. Afirmó que sus padres fueron “completamente engañados, se les mintió y fueron manipulados” por esta industria con fines de lucro acerca del trato inhumano que ella sufrió.

En su intervención, instó a los legisladores a aprobar el proyecto de ley “Stop Institutional Child Abuse Act”. Esta legislación pretende que la industria de adolescentes problemáticos sea gestionada a nivel federal, implementando sistemas de denuncia de abusos más transparentes y responsables.

El testimonio de la socialité llega tras un informe reciente del Departamento de Salud y Servicios Humanos que reveló que muchos estados norteamericanos no llevan un registro adecuado del trato que reciben los niños en estas instalaciones ni registran los casos de abuso. Esto resalta la necesidad de una regulación más estricta y eficiente en la supervisión de estos centros.

Hilton ha liderado varias protestas en contra de la Escuela Provo Canyon en Utah, un internado al que asistió y calificó como “lo peor de lo peor”. En un video de The New York Times de 2022, relató cómo el personal sin credenciales médicas realizaba supuestos “exámenes médicos” a ella y a otras adolescentes en las primeras horas de la mañana.

La ex estrella de reality ha compartido previamente su experiencia a través de un libro, un documental y entrevistas. En el documental de YouTube de 2020 This Is Paris, también acusó al personal de la escuela de abusar de ella. “Si eres un niño en el sistema, escucha mis palabras: te veo. Te creo. Sé por lo que estás pasando y no me rendiré contigo”, dijo en su declaración ante el comité, dirigiéndose a los jóvenes actualmente en el sistema de acogida.

En su presentación, no solo buscaba justicia para ella misma, sino que también defendía a otros niños que pudieran estar sufriendo abusos similares. Su llamado a la acción apunta a una supervisión más estricta y a la implementación de medidas que protejan verdaderamente a los jóvenes en las instalaciones de tratamiento juvenil.

Además de su activismo, Hilton es conocida como empresaria, influencer, podcaster y DJ.

A partir de esas experiencias, Paris Hilton ha sido una defensora activa de los derechos de los niños en instituciones juveniles (REUTERS/Andrew Kelly)

Un documental en Netflix expuso dichos abusos

Campamento infernal: pesadilla adolescente, un documental dirigido por Liza Williams, se estrenó en Netflix el 27 de diciembre de 2023. La producción expone los abusos cometidos en el campamento de terapia correctiva Provo Canyon School —donde estuvo recluida Paris Hilton— en Utah, Estados Unidos, entre los años 90 y principios de los 2000.

El film presenta testimonios de ex alumnos que denuncian haber sufrido trabajo físico extenuante, privación de alimentos y agua, castigos físicos y verbales, y presunto abuso sexual por parte del personal.

El documental “Campamento infernal: pesadilla adolescente” expone abusos sufridos por exalumnos en el campamento de terapia correctiva Provo Canyon School (Netflix)

A través de entrevistas con sobrevivientes, imágenes de archivo y grabaciones de audio, retrata las condiciones que enfrentaron los adolescentes enviados a este centro, algunos con problemas de comportamiento menores.

Por Antonela Rabanal, infobae.com