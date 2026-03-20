El COE eleva alertas por sistema frontal y vaguada en varias provincias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) incrementó este viernes los niveles de alerta en varias provincias del país debido a la incidencia de una vaguada prefrontal, que mantiene condiciones de inestabilidad atmosférica.

La decisión se basa en el más reciente informe del Indomet, que señala la presencia de un sistema frontal casi estacionario sobre el oriente de Cuba, generando lluvias sobre territorio dominicano.

Ante este panorama, el COE advirtió sobre posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas en zonas vulnerables.

En alerta amarilla fueron colocadas las provincias: Montecristi, Valverde, Dajabón y Santiago Rodríguez, debido a un mayor nivel de riesgo.

Mientras que en alerta verde se encuentran Puerto Plata y Elías Piña, donde las condiciones también requieren vigilancia.

El informe meteorológico indica que las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en horas de la tarde.

Las precipitaciones afectarán además otras provincias como Santiago, La Vega, Duarte, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Azua y el Gran Santo Domingo.

Estas condiciones se deben a la interacción de la vaguada con el calentamiento diurno y efectos orográficos, lo que incrementa la intensidad de las lluvias.

El COE exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos o cañadas con alto volumen de agua.

Asimismo, llamó a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil para prevenir situaciones de riesgo.

Se espera que las condiciones climáticas continúen afectando otras localidades en las próximas horas.