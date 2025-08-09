El clásico “El flautista de Hamelín” regresa a escena con una versión única de Basilio Nova

La obra combina teatro, narración oral, títeres y sombras para cautivar a toda la familia este 9 y 10 de agosto en Nova Teatro

Bartolo García

Santo Domingo, agosto de 2025. Este fin de semana, el escenario de Nova Teatro se llenará de magia y fantasía con el regreso de “El flautista de Hamelín”, una adaptación especial realizada por el reconocido actor y dramaturgo Basilio Nova.

La producción, que se presentará el sábado 9 y el domingo 10 de agosto a las 6:30 p.m., promete ofrecer una experiencia teatral enriquecida con elementos visuales y sonoros que transportarán al público al legendario pueblo alemán de Hamelín.

Basilio Nova expresó que este montaje ha sido un proyecto largamente acariciado y que, finalmente, ve la luz con una propuesta artística que fusiona distintas disciplinas escénicas. “Es un espectáculo que combina actuación, narración oral, teatro de sombras, títeres y una bellísima banda sonora”, comentó.

La historia, basada en el clásico cuento del siglo XIII, inicia con la narración de Nova, quien, leyendo un gran libro antiguo, atrapa la atención de niños y adultos desde el primer momento.

La trama revela que en Hamelín, un pueblo próspero, comenzaron a desaparecer los gatos, lo que permitió que una plaga de ratas invadiera la ciudad, poniendo en riesgo su estabilidad y bienestar.

En medio del caos, aparece un misterioso hombre que promete una solución mágica para acabar con las ratas. La propuesta es aceptada, y la ciudad se salva gracias a su extraordinaria flauta.

Sin embargo, cuando el forastero exige su recompensa, la gratitud de los habitantes desaparece. Negándose a pagarle, provocan la ira del músico, quien decide tomar una drástica y sorprendente venganza.

Este giro de los acontecimientos plantea al público una gran incógnita: ¿podrá el pueblo de Hamelín recuperar su felicidad y aprender una lección de justicia y solidaridad?

La puesta en escena no solo busca entretener, sino también dejar un mensaje profundo sobre la importancia de cumplir la palabra, valorar el trabajo ajeno y fomentar la cooperación.

Basilio Nova resaltó que la combinación de recursos como el teatro de sombras y los títeres permite recrear con gran encanto las calles, plazas y personajes de Hamelín, creando una experiencia inmersiva para el espectador.

El montaje cuenta con una producción cuidada al detalle, que integra música, efectos visuales y narración de manera armónica, garantizando un espectáculo para todas las edades.

Las funciones se realizarán en Nova Teatro, ubicado en la calle Benigno Filomeno de Rojas No. 54, en la Zona Universitaria de Santo Domingo. Los interesados pueden adquirir sus boletas directamente en la boletería del teatro.

Para más información y reservaciones, están disponibles los números 809-364-080 y 809-696-9989. Los organizadores recomiendan adquirir las entradas con antelación debido a la alta expectativa que ha generado el evento.

#eljacaguero