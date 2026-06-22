El Brisol celebra llegada de agua potable tras más de dos décadas de espera

Bartolo García

SANTIAGO. – Luego de enfrentar por más de dos décadas constantes dificultades en el suministro de agua potable, los residentes de la urbanización El Brisol expresaron su satisfacción y agradecimiento a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) por los trabajos realizados para mejorar el servicio en el sector.

La comunidad destacó que las intervenciones ejecutadas por la institución han permitido garantizar un abastecimiento más eficiente, tanto en cantidad como en calidad, respondiendo a una de las necesidades más urgentes de las familias de la zona.

El presidente de la junta de vecinos de la urbanización, Antonio Bugali Vidal, valoró el esfuerzo realizado por los técnicos de Coraasan y por el director general de la entidad, ingeniero Andrés Cueto, para materializar una solución que durante años fue reclamada por los residentes.

“Contar hoy con un servicio de agua potable eficiente es una de las mejores cosas que le ha pasado a la urbanización Brisol. Por eso entendemos que el ingeniero Andrés Cueto merece un reconocimiento especial de esta comunidad”, manifestó Bugali Vidal.

De igual manera, la residente Silvia Montesino agradeció al Gobierno del presidente Luis Abinader por atender una demanda histórica del sector y aseguró que las familias ya no tendrán que enfrentar las dificultades provocadas por la escasez del recurso.

Para resolver la problemática, Coraasan instaló una nueva línea de distribución de agua potable de seis pulgadas de diámetro, que conecta la Estación de Bombeo Cerro Alto con la urbanización El Brisol. Con esta obra, la institución reafirma su compromiso de seguir ampliando y mejorando el acceso al agua potable en las comunidades de Santiago que por años han carecido de un servicio continuo y eficiente.