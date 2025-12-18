El béisbol profesional femenino regresa con una nueva liga en 2026

Bartolo García

El béisbol profesional femenino vivirá un momento histórico en 2026 con el debut oficial de la Liga de Béisbol Profesional Femenina (WPBL, por sus siglas en inglés), la primera competencia de este tipo desde la desaparición de la All-American Girls Professional Baseball League en 1954.

Este relanzamiento marca un hito para el deporte femenino a nivel mundial y abre nuevas oportunidades para atletas de distintos países, incluida la República Dominicana, que tendrá representación dentro del grupo de jugadoras seleccionadas.

La WPBL es cofundada por Justine Siegal, reconocida por haber sido la primera mujer en formar parte del cuerpo técnico de un equipo de Grandes Ligas, con los Atléticos de Oakland en 2015, convirtiéndose en una figura clave para el desarrollo del béisbol femenino.

La liga arrancará con cuatro equipos profesionales que representarán a las ciudades de Nueva York, Boston, Los Ángeles y San Francisco, los cuales disputarán una temporada regular, rondas de playoffs y un Juego de Estrellas.

De acuerdo con Siegal, estas ciudades fueron elegidas por su tradición deportiva, tamaño de mercado y fuerte cultura beisbolera. “Son plazas históricas que nos permitirán conectar con fanáticos en todo el país”, expresó en un comunicado.

Aunque los equipos llevan nombres de grandes ciudades, la competencia se jugará en una sede neutral, el Robin Roberts Stadium, ubicado en Springfield, Illinois, con capacidad para más de cinco mil espectadores.

El inicio de la temporada está programado para después de la Copa Mundial de Béisbol Femenino, que se celebrará del 22 al 26 de julio en Rockford, Illinois, lo que permitirá una transición directa entre ambos eventos.

La campaña regular tendrá una duración de cuatro semanas, con un total de 30 partidos que se disputarán desde el 1 de agosto hasta mediados de septiembre, seguidos por dos semanas de playoffs.

Los encuentros se jugarán de jueves a domingo, con partidos de siete entradas, y cada equipo verá acción dos veces por semana. Los rosters estarán compuestos por 15 jugadoras, utilizando bates de aluminio.

El proceso de selección de talento evidenció el alcance internacional del proyecto. Más de 600 jugadoras de 10 países participaron en las pruebas abiertas realizadas en agosto en el Nationals Park, en Washington.

Tras las evaluaciones, 120 jugadoras avanzaron al draft, celebrado el 20 de noviembre, con presencia destacada de Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur y la República Dominicana en las primeras rondas.

Además, jugadoras de México, Curazao, Australia, Francia e Inglaterra fueron seleccionadas posteriormente, conformando un grupo diverso con edades que oscilan entre los 18 y los 37 años.

La primera selección global correspondió a San Francisco, que eligió a Kelsie Whitmore, exjugadora de la selección de Estados Unidos y actual lanzadora y jardinera de los Savannah Bananas.

Entre las figuras más reconocidas se encuentra Mo’ne Davis, seleccionada por Los Ángeles, quien se hizo famosa mundialmente tras lanzar una blanqueada en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de 2014 y luego continuar su formación académica y deportiva.

Como parte de las condiciones laborales, la WPBL informó que las jugadoras recibirán pago por partido según su posición en el draft, participación en los ingresos por patrocinios y alojamiento garantizado, sentando así las bases de una liga profesional inclusiva, sostenible y con proyección internacional, donde la República Dominicana también deja su huella.

Con información de mlb.com