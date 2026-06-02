Ejecutiva dominicana recibe importante reconocimiento internacional en turismo de lujo

Carmen Rosa de Torres fue galardonada por Serandipians, consolidando el prestigio de Tortuga Bay Puntacana en el mercado global de hospitalidad premium

Bartolo García

Punta Cana, República Dominicana. Grupo Puntacana anunció que Carmen Rosa de Torres, directora de Ventas de Hospitalidad, fue reconocida con el premio Best Champion Independent Hotels durante la edición 2026 de The Idolons, galardones organizados por la prestigiosa red internacional de turismo de lujo Serandipians.

La distinción destaca la sobresaliente labor de De Torres como representante de Tortuga Bay Puntacana, uno de los hoteles boutique más exclusivos del Caribe. El reconocimiento es considerado uno de los más importantes dentro de la industria de la hospitalidad de lujo, al premiar la excelencia en el servicio, la personalización de experiencias y las relaciones estratégicas con socios internacionales.

Los premios The Idolons reúnen a líderes de hoteles, resorts y agencias especializadas en viajes de lujo de todo el mundo. Los nominados son seleccionados por agencias afiliadas a la red Serandipians, integrada por más de 800 champions internacionales, de los cuales solo cinco son nominados en cada categoría y uno resulta ganador.

Directora de Ventas de Hospitalidad, Carmen Rosa de Torres.

Desde su posición, Carmen Rosa de Torres ha desempeñado un papel clave en el fortalecimiento de la presencia de Tortuga Bay Puntacana en mercados de alto valor, impulsando relaciones estratégicas y garantizando que la experiencia de los huéspedes mantenga los más altos estándares del segmento de lujo.

Según destacó Grupo Puntacana, esta gestión ha contribuido a un crecimiento superior al 41 % en la producción proveniente de Serandipians durante el presente año, consolidando aún más la reputación de la propiedad dentro de la exclusiva red internacional de viajes de lujo.

Al recibir el reconocimiento, De Torres expresó que este logro representa no solo una satisfacción profesional, sino también un motivo de orgullo para el país, al convertirse en la primera dominicana en ser nominada y ganadora de este importante galardón internacional. La distinción reafirma el compromiso de Grupo Puntacana y de Tortuga Bay Puntacana con una hospitalidad auténtica, personalizada y de clase mundial.

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