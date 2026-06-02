Carmen Jiménez “La Caribeña” apuesta al orgullo dominicano con su nuevo merengue “Beisbol”

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD. La cantante dominicana Carmen Jiménez, conocida artísticamente como “La Caribeña”, lanzó oficialmente su nuevo álbum “La Caribeña Hits”, una producción que tiene como carta de presentación el merengue “Beisbol”, una canción inspirada en la historia y la pasión que despierta este deporte en República Dominicana.

El tema destaca por su ritmo contagioso y una letra que narra los orígenes del béisbol dominicano en San Pedro de Macorís, resaltando la importancia de esta disciplina en la identidad cultural del país y su estrecha relación con los fanáticos de las Grandes Ligas.

La artista explicó que la canción constituye un homenaje a los peloteros dominicanos y a la pasión que miles de personas sienten por el llamado deporte rey. “La música y el béisbol son el alma de mi tierra”, expresó Carmen Jiménez al referirse a la inspiración detrás de esta nueva propuesta musical.

El sencillo ha tenido una destacada acogida en el mercado nacional, logrando fuerte rotación en emisoras de radio de República Dominicana, donde ha sido catalogado como Hot Song y actualmente figura dentro del Top 5 de Monitor Latino, consolidando su popularidad entre los seguidores del género.

Además, el tema ha generado un importante impacto en plataformas digitales. Los contenidos promocionales relacionados con “Beisbol” se han vuelto virales y ya superan los 12 millones de reproducciones en TikTok, ampliando el alcance de la artista dentro y fuera del país.

El álbum “La Caribeña Hits” fusiona géneros como merengue, bachata, salsa y reguetón, y está disponible en las principales plataformas digitales. La producción fue realizada por Carmen Jiménez y Jesse Rodríguez, con arreglos y dirección musical de Deivit Landestoy, mientras que la mezcla estuvo a cargo del pianista colombiano Alfonso Cayón. Además de su carrera artística, Carmen Jiménez también se desempeña como doctora en Educación y psicoterapeuta.

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