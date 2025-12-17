Egresados del INTEC obtienen patente con dispositivo electrónico para niños con discapacidad auditiva

SANTO DOMINGO.- Un grupo de egresados de la carrera de Diseño Industrial del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) obtuvo una patente de modelo de utilidad al crear un dispositivo electrónico interactivo para que niños y adolescentes con discapacidad auditiva puedan desarrollar habilidades de lectoescritura.

El proyecto inicialmente desarrollado por Barbara Kalustian, José Correa, Madelyn Castillo, Diana Pastrano y Daniela Sánchez en el marco de su trabajo final de grado de la carrera, se basa en la logogenia, un método educativo desarrollado para que niños y adolescentes sordos adquieran el español escrito.

“Buscando la problemática nos tocó el corazón el aprendizaje de la lecto-escritura en los niños con discapacidad auditiva, ya que a ellos se les dificulta mucho el modelo tradicional de aprendizaje”, afirmó Sánchez.

El prototipo creado promueve el desarrollo de la sintaxis y fortalece la lectoescritura a medida que los niños y adolescentes construyen oraciones de diferentes niveles de dificultad, palabra por palabra, tomando como referencia ilustraciones de una amplia variedad de temas.

Con la concesión de esta patente, INTEC alcanza las 15 patentes concedidas por la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI) en su historia. Es la primera universidad dominicana en recibir la concesión de una patente y la que ostenta la mayor cantidad de patentes registradas a la fecha. En este 2025, además de la patente para este dispositivo electrónico, obtuvo otra por una embarcación autónoma para la recolección eficiente y sostenible del sargazo, creada por Rómulo Pérez, egresado de Ingeniería en Mecatrónica.

El Centro de Emprendimiento e Innovación del INTEC se encargó de vincular el proyecto con la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) tras identificar la innovación de este. Durante el proceso de vinculación, se integró un acompañamiento técnico para apoyar la evolución del prototipo funcional hacia una nueva versión, incorporando mejoras significativas tanto en su funcionamiento como en su estética.

Asimismo, el CEI INTEC brindo apoyo especializado asignando un asesor en propiedad intelectual, asesorías técnicas para la redacción de la memoria técnica, el fortalecimiento del desarrollo del proyecto, así como la orientación legal y la gestión del proceso de solicitud correspondiente al modelo de utilidad concedido.

“Nos sentimos entusiasmados por la obtención de esta patente. Confiamos en que este avance generará el interés y el impulso necesarios para seguir mejorando la calidad de vida de jóvenes en situación de discapacidad auditiva, mediante el acceso a herramientas que fortalecen su proceso de aprendizaje, especialmente en un área esencial como la comunicación”, añadió Kalustian.

La Dirección de Innovación y Emprendimiento (DEI INTEC) impulsa el desarrollo de proyectos innovadores y las habilidades de emprendimiento de los universitarios. A través de charlas informativas sobre emprendimiento, protección de la propiedad intelectual y otros temas clave, se promueve una cultura de innovación y se fomenta la participación estudiantil en competencias nacionales e internacionales, que facilitan la obtención de financiamiento o capital semilla.