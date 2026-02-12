Egresados de Derecho de la PUCMM celebran tres décadas de trayectoria con emotivo reencuentro en La Vega

La Promoción de Derecho 1996 de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra celebró su 30 aniversario de graduación con un significativo reencuentro realizado en el Club Cerro Alto Mountain Club, en la ciudad de La Vega.

La actividad congregó a una amplia representación de egresados, así como a varios profesores que formaron parte esencial de su proceso académico y humano, en una jornada marcada por la gratitud, la memoria y el compañerismo.

El encuentro sirvió como espacio para recordar los años de formación universitaria y resaltar el impacto que esta promoción ha tenido en el ejercicio del Derecho y en distintas áreas del quehacer público y privado.

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento a diez docentes cuya influencia fue determinante en la formación profesional de los graduados, cinco de los cuales estuvieron presentes en la celebración.

Entre los profesores homenajeados figuró Luis Armando Coss Betances, destacado por su trayectoria en el ámbito judicial y su labor como docente de Derecho Procesal Penal.

También fue reconocido José Lorenzo Fermín Mejía, quien participó en la redacción del nuevo Código Procesal Penal y ha representado al Estado dominicano en casos de alto perfil.

Otro de los homenajeados fue José Luis Taveras, académico y jurista que integró la comisión responsable de la Ley de Sociedades Comerciales.

Asimismo, se reconoció la labor docente de José Alberto Vásquez, especialista en derecho civil y ejecuciones, y de Miguelina Ureña Núñez, actual miembro de la Suprema Corte de Justicia y formadora de generaciones de juristas.

Durante el acto se resaltó que la promoción ha mantenido una presencia activa y relevante en el ámbito jurídico desde 1996, guiada por valores como la justicia, la dignidad, la ética profesional y el compromiso social.

Entre los egresados con proyección pública se destacó Abel Martínez Durán, quien ha ocupado cargos como procurador fiscal, presidente de la Cámara de Diputados y alcalde de Santiago.

También fueron mencionados perfiles como Rafaela Joaquín de Lowden, exdirectora académica en instituciones universitarias, y Arismendy Dájer, actual secretario general del Ayuntamiento de Santiago.

La jornada incluyó un minuto de silencio en memoria de compañeras fallecidas y de docentes que dejaron una huella imborrable en la formación de esta generación de abogados.

El ambiente fue acompañado por la presentación artística de la cantante Kenia Espinal, quien aportó un toque cultural y emotivo al reencuentro.

Las imágenes del evento estuvieron a cargo del fotógrafo profesional Augusto Coss Salomón, egresado de la Escuela de Comunicación Social de la PUCMM.

A tres décadas de su graduación, la Promoción de Derecho 1996 reafirmó los lazos de amistad forjados en las aulas y el compromiso ético que ha caracterizado su ejercicio profesional.

El reencuentro se convirtió en un testimonio del impacto duradero de la formación universitaria y del papel que estos juristas han desempeñado en la construcción institucional del país.

