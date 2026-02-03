EGE Haina entrega remozamiento de las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Esperanza

Esperanza, Valverde. – La Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) realizó la entrega formal del remozamiento de la Estación del Cuerpo de Bomberos del municipio de Esperanza, como parte de su programa de aportes sociales en las comunidades donde la empresa tiene presencia.

El proyecto contempló la construcción de un hangar delantero, verja frontal, paneles de techo, ventanas, puertas, aires acondicionados, mejoras eléctricas, iluminación exterior y pintura de la estación, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo del personal operativo y fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias.

Además del remozamiento de la estación, EGE Haina ha brindado su apoyo al Cuerpo de Bomberos de Esperanza por medio de la donación de equipos especializados y de la capacitación técnica de los bomberos de Esperanza y de los municipios vecinos en la provincia Valverde.

Durante el acto de entrega, el intendente del Cuerpo de Bomberos de Esperanza, Eliseo Calderín Estévez, agradeció el respaldo de EGE Haina y resaltó la importancia de esta obra para el fortalecimiento de los niveles de eficiencia que brinda la institución a la población ante situaciones de emergencia.

Asimismo, Ginny Taulé, directora senior de Comunicaciones y Sostenibilidad de EGE Haina, destacó que la seguridad ciudadana constituye un eje prioritario en la gestión social de la empresa. “Sabemos que cuando fortalecemos a quienes cuidan de los demás, fortalecemos a toda la comunidad, de ahí el compromiso sostenido de EGE Haina con los organismos de socorro y especialmente con los cuerpos de bomberos.”, afirmó.

A la actividad asistieron autoridades municipales y representantes de los organismos de socorro, entre ellos Eliseo Calderín Estévez, intendente del Cuerpo de Bomberos de Esperanza; y Odalis Valverde, presidente de la Asociación de Bomberos de la Región Noroeste, así como los intendentes de los cuerpos de bomberos de Mao, Jicomé, Maizal, Pueblo Nuevo y Jaibón, Laguna Salada.

Junto a líderes comunitarios y representantes de la comunidad, participaron por parte de EGE Haina Ginny Taulé, directora senior de Comunicaciones y Sostenibilidad; Esteban Béltré, director senior de Operaciones; Ricardo Estévez, director senior de Desarrollo; Eddy Rosado, gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente; Ramón Then, gerente de Zona Sur; Carlos Félix Santos, gerente de O&M del Parque Solar Esperanza; Gloria Zacarías, gerente de Comunicaciones; y María Andreina Núñez, coordinadora de Gestión Social.

Acciones sociales desarrolladas en el municipio de Esperanza

En adición a lo relacionado a la seguridad ciudadana, EGE Haina ha impulsado el desarrollo de esta localidad por medio de obras de infraestructura ejecutadas en coordinación con la Alcaldía de Esperanza, de operativos de salud, y del apoyo a juntas de vecinos y a centros educativos.

En materia de bienestar energético, la empresa auspició la instalación de un sistema fotovoltaico en el Hospital Municipal de Esperanza, que permitirá mejorar la continuidad y calidad de los servicios de salud mediante el uso de energía limpia.

En conjunto, las iniciativas sociales de EGE Haina en este municipio representan una inversión superior a los 20 millones de pesos, destinada a mejorar la calidad de vida de miles de familias.

Este programa responde al compromiso de EGE Haina con el desarrollo sostenible de las comunidades donde opera, a través del fortalecimiento de instituciones que velan por la seguridad, promueven el desarrollo y construyen bienestar colectivo.