EE. UU. ofrece millonaria recompensa por capturar al temido líder haitiano “Barbecue”

El gobierno de Estados Unidos anunció esta semana una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita detener o condenar a Jimmy Cherizier, conocido como “Barbecue”, considerado el hombre más peligroso y buscado de Haití.

La medida fue anunciada el martes, el mismo día en que una acusación federal en Washington lo señaló por conspirar para evadir sanciones económicas estadounidenses. Dichas sanciones buscan impedir que reciba apoyo financiero o logístico desde EE. UU.

Cherizier, de 48 años y ex agente de la Policía Nacional de Haití, es la figura más visible de la coalición criminal “Viv Ansanm”, integrada por varias pandillas que controlan barrios enteros de Puerto Príncipe y otras zonas del país caribeño.

El apodo “Barbecue”, según él mismo, proviene de un puesto de pollo frito que tenía su madre en su infancia, y no de los crímenes de los que se le acusa. No obstante, su nombre se ha convertido en sinónimo de violencia, secuestros y asesinatos masivos.

En 2018, mientras aún era policía, lideró un ataque sangriento en La Saline, donde murieron al menos 71 personas, cientos de viviendas fueron destruidas y varias mujeres sufrieron agresiones sexuales. Tras ese hecho fue despedido de la institución policial y desde entonces opera como jefe de bandas.

Las autoridades haitianas emitieron una orden de arresto en su contra, pero nunca se ha logrado capturarlo. Pese a estar prófugo, Cherizier concede entrevistas a medios internacionales, donde asegura que busca “liberar a Haití de un sistema corrupto”.

Cherizier, rodeado de los compañeros de su banda, liderando una marcha contra el ex primer ministro de Haití Ariel Henry, en Puerto Príncipe en 2023.Credit…Ralph Tedy Erol/Reuters

El líder criminal se ha comparado incluso con Donald Trump, asegurando que ambos comparten la idea de “drenar el pantano” y eliminar a las élites corruptas. Sin embargo, bajo su mando, las bandas han aumentado los secuestros, bloqueos de carreteras y ataques contra instituciones públicas.

En el último año, los grupos armados lograron provocar la caída del gobierno haitiano tras atacar comisarías, hospitales y barrios completos. Actualmente, el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe se encuentra cerrado, ya que los pandilleros disparan contra aviones en vuelo.

La ONU estima que 1,3 millones de haitianos han sido desplazados de sus hogares por la violencia, y más de 3.100 personas han sido asesinadas en los primeros seis meses de 2025.

Habitantes huyendo de sus hogares para escapar de la violencia de las bandas en el barrio de Nazon en Puerto Príncipe, en 2024.Credit…Odelyn Joseph/Associated Press

El Departamento de Justicia de EE. UU. sostiene que existen pruebas de transferencias ilícitas de dinero hacia Cherizier, aunque los montos resultan sorprendentemente bajos. Se documentaron envíos de apenas 25 y 50 dólares para recargar teléfonos, así como sumas que en total no superan los 40.000 dólares.

Pese a lo limitado de esas cifras, tales transferencias violaban la orden ejecutiva que prohíbe financiarlo desde Estados Unidos. Un camionero haitiano-estadounidense, Bazile Richardson, fue arrestado en Texas acusado de canalizar dinero hacia Cherizier, pero se declaró inocente.

Expertos advierten que, aunque la recompensa de cinco millones representa un gesto fuerte, es poco probable que logre la captura inmediata de “Barbecue”, quien sigue moviéndose con libertad en Haití. Casos similares de otros líderes criminales muestran que las recompensas rara vez se traducen en detenciones efectivas.

La comunidad internacional observa con atención, pues la figura de Cherizier simboliza la profunda crisis de gobernabilidad, violencia e impunidad que atraviesa Haití, un país donde la promesa de justicia sigue siendo una tarea pendiente.

Con información del nytimes.com

#eljacaguero #Haití #EEUU #Barbecue