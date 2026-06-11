EE.UU. advierte a influencers extranjeros: monetizar contenido durante el Mundial 2026 podría violar las normas migratorias

Bartolo García

Estados Unidos. A pocas horas del inicio del Mundial de Fútbol 2026, las autoridades migratorias de Estados Unidos emitieron una advertencia dirigida a creadores de contenido, influencers y comunicadores extranjeros que planean cubrir el evento desde territorio estadounidense.

El Gobierno recordó que los visitantes que ingresen al país con una visa de turista no están autorizados a realizar actividades que generen ingresos económicos, incluyendo la producción de contenido para plataformas como YouTube, TikTok, Instagram o cualquier otro canal digital monetizado.

Aficionados mexicanos hacen la ola más larga del mundo.

Luis Cortes (REUTERS)

Las nuevas regulaciones impulsadas por la administración estadounidense establecen que grabar, publicar y obtener beneficios económicos de contenido generado durante la estadía en el país puede ser considerado una actividad laboral, por lo que podría requerir un visado específico que permita trabajar legalmente.

La medida cobra especial relevancia debido a la magnitud del Mundial 2026, torneo que tendrá a Estados Unidos como sede principal con 78 de los 104 partidos programados, atrayendo a millones de visitantes, periodistas, aficionados y creadores de contenido de todo el mundo.

Según estimaciones de organismos internacionales y estudios económicos vinculados al evento, se espera la llegada de aproximadamente un millón de visitantes, con un impacto económico que podría superar los 11,000 millones de dólares en gastos relacionados con la competición.

Las autoridades migratorias exhortaron a los creadores de contenido a verificar previamente el tipo de visa requerida para sus actividades y evitar incumplimientos que puedan derivar en sanciones, cancelación de visados o restricciones para futuros ingresos al país.

La advertencia refleja el creciente interés de Estados Unidos en regular las actividades digitales con fines comerciales realizadas por extranjeros, especialmente en eventos de alcance global como el Mundial 2026, donde miles de influencers planean documentar y compartir sus experiencias con audiencias de todo el planeta.