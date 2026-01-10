Edwin Encarnación rompe el silencio y defiende su matrimonio ante rumores

Bartolo García

El exjugador de Grandes Ligas Edwin Encarnación se pronunció públicamente para aclarar rumores que han circulado en redes sociales sobre su vida personal y su matrimonio, asegurando que se trata de informaciones falsas que afectan la integridad de su familia.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de Instagram, Encarnación negó de manera categórica tener hijos fuera de su matrimonio y calificó esas versiones como “mentiras sin sustento”, dejando claro que no existe ninguna situación oculta.

El exbeisbolista lamentó que, en muchas ocasiones, las plataformas digitales sean utilizadas para dañar reputaciones y generar conflictos innecesarios, sin medir las consecuencias emocionales que esto puede provocar en las familias.

En su declaración, hizo un llamado directo a la responsabilidad y al respeto en el uso de las redes sociales, recordando que detrás de cada figura pública existen personas, hijos y seres queridos que pueden verse afectados por rumores malintencionados.

Encarnación fue enfático al advertir que cualquier persona que continúe difundiendo ese tipo de afirmaciones deberá demostrar lo que asegura, subrayando que no permitirá que se juegue con su nombre ni con el de los suyos.

“Como esposo, padre e hijo, sé muy bien el impacto que pueden tener las palabras irresponsables”, expresó el exjugador, dejando ver su preocupación por el clima de desinformación que se genera en entornos digitales.

El mensaje también sirvió para reafirmar la fortaleza de su relación con su esposa, la comunicadora Karen Yapoort, con quien aseguró mantener un vínculo sólido basado en el respeto y la confianza mutua.

La pareja compartió un comunicado conjunto que rápidamente recibió cientos de comentarios de apoyo por parte de seguidores, amigos y figuras públicas, quienes respaldaron su decisión de defender la integridad familiar.

Encarnación destacó que su esposa y sus hijos son su principal motor y la razón por la cual enfrenta con firmeza cualquier intento de difamación o irrespeto.

Asimismo, recordó que su trayectoria personal y profesional ha sido construida con trabajo honesto, disciplina y compromiso tanto con su comunidad como con su país.

El extoletero reiteró que no permitirá que su familia sea utilizada como tema de especulación, ni que se les involucre en versiones que carecen de fundamento.

En el mensaje, también agradeció a quienes se han solidarizado con él y han mostrado apoyo en medio de la situación, valorando las muestras de cariño recibidas.

Edwin Encarnación y Karen Yapoort contrajeron matrimonio en noviembre de 2017, durante una lujosa ceremonia celebrada en Casa de Campo, uno de los complejos turísticos más exclusivos del país.

Fruto de esa unión, la pareja ha procreado dos hijos: Ever, de 6 años, y Eiren Elif, de 4, a quienes el exjugador ha descrito en múltiples ocasiones como el centro de su vida.

Con este pronunciamiento, Encarnación busca cerrar el capítulo de rumores, defender su familia y reiterar que el respeto y la verdad deben prevalecer por encima de la desinformación.