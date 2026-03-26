Edwin De los Santos figura entre los CEO más influyentes de República Dominicana

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– Edwin De los Santos, presidente de AES Dominicana, fue reconocido como uno de los cinco CEO más destacados del país en la segunda edición del galardón WE The CEO Edition 2026, organizado por Workshop Experience (WE).

El reconocimiento resalta su trayectoria en el sector energético, donde ha impulsado iniciativas orientadas a la sostenibilidad y la eficiencia, posicionando a la empresa como un referente en la industria.

Rita Pena, Bredyg Disla, Edwin De los Santos y Martin Navarro.

Durante su intervención, De los Santos compartió reflexiones sobre liderazgo, destacando la importancia de mantener un equilibrio entre la vida personal y profesional, así como el valor de cuidar el entorno para generar impacto positivo.

Asimismo, abordó temas como la sostenibilidad financiera de la prensa, las alianzas público-privadas y el principio de reciprocidad como base para el desarrollo social y económico.

Por su parte, Johanna Peguero, directora de Workshop Experience, explicó que los galardonados fueron seleccionados por su visión integral y su capacidad de generar crecimiento no solo empresarial, sino también colectivo.

En esta edición también fueron reconocidos líderes de distintos sectores, entre ellos Tomás Alonso en finanzas, Diego Vestillero en logística, Giancarlo Sanguinetti en salud y Archie López en economía naranja, consolidando el evento como una plataforma de reconocimiento al liderazgo empresarial en el país.